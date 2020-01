Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România (APMCR), împreună Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, au organizat în Bacău unul dintre cele patru seminarii regionale la finalizarea unui proiect de creștere a nivelului de confort, de reducere a consumului de energie și de creștere a independenței energetice a locuinței. Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, militează pentru elaborarea unor politici publice alternative la cele inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile.

Despre scopul și principalele teme ale proiectului au vorbit Claudiu Eugen Georgescu – președintele APMCR, conf. univ. dr. Bogdan Suditu – din partea APMCR, dr. arh. Radu Sfinteș – de la Universitatea „Ion Mincu” și conf. dr. ing. Roxana Grigore – de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Până la 31 decembrie – conform unei directive a Comisiei Europene -, toate clădirile noi trebuie să fie cu un consum energetic aproape de zero. Aceasta poate fi posibil – au spus specialiștii din proiect – se poate realiza cu ajutorul clădirilor de locuit de tip nZEB și SOL – nZEB – clădiri cu consum de energie aproape zero (nZEB: nearly Zero-Energy Building). Iar necesarul aproape de zero sau foarte redus de energie trebuie acoperit într-o măsură cât mai mare din surse regenerabile de energie, inclusiv din instalații de producere a energiei regenerabile la fața locului sau în apropiere.

Obiectivul general al proiectului SOL nZEB îl reprezintă creșterea capacității de a formula propuneri alternative la Politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilității clădirilor de locuit de tip nZEB și la combaterea sărăciei energetice, în special pentru populația din mediul rural și aparținând categoriilor cu venituri sub medie.

Scopul proiectului SOL nZEB îl reprezintă pregătirea profesională a angajaților, membrilor și voluntarilor organizațiilor din rețeaua SOL Nzeb și a partenerilor din domenii cheie, care vor sprijini îmbunătățirea capacității proprii a acestora de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile.

Seminarul a prezentat și un interesant Ghid SOL nZEB de soluții ieftine, durabile și facile pentru creșterea nivelului de confort, reducere a consumului de energie și creștere a independenței energetice a locuinței. Ghidul se va pune, prin intermediul primăriilor, în mod gratuit la dispoziția tuturor celor care vor să își construiască o casă de tip nZEB sau să își reabiliteze locuințele existente în scopul creșterii nivelului de confort și scăderii consumului de energie.

Petru Done