Cartea Junglei, versiunea românească

Nu știu dacă am ajuns noi să trăim într-o țară specială sau dacă lumea a luat-o razna de tot, dar, privind realitatea, am impresia că România a intrat oficial în „Cartea Junglei” — varianta realistă, nu cea cu cântece și dans.

Încep cu țânțarii, acei vampiri minusculi care ne transformă serile de vară în sesiuni de scărpinat colectiv. Până acum câțiva ani, primăria stropea din avion și problema era ținută sub control.

Acum, Direcția de Sănătate Publică nu mai dă voie, probabil pentru că soluțiile „deranjează” țânțarii sau, cine știe, le lezează drepturile fundamentale.

Trecem la câini: Direcția Sanitar-Veterinară interzice capturarea lor pentru că adăpostul nu îndeplinește toate condițiile optime. Ajungem la urși, vedetele ultimilor ani. Fac victime, fac pagube, coboară în sate și orașe ca niște turiști flămânzi în concediu. În alte țări civilizate, populația lor este controlată prin vânătoare responsabilă. La noi, sunt protejați cu o fervoare demnă de o specie pe cale de dispariție, deși numărul lor a crescut peste limita pe care natura o poate susține. Așa că animalele coboară după mâncare, iar oamenii urcă în poduri de frică. De fapt, cred că suntem singura țară din lume în care animalele au mai multe drepturi decât oamenii.

Mă aștept ca într-o zi, după modelul din „Cartea Junglei”, să vedem cum ursul, câinele și țânțarul semnează pactul de neagresiune între ei și declară război sătenilor. Și, cine știe, poate chiar le dărâmă satul — că precedent avem, în realitate, nu doar în literatură. Oare când am hotărât că omul este intrusul în propria țară? În timp ce autoritățile dau din umeri și invocă directive europene, oamenii își pun grilaje la ferestre, își închid copiii în casă și se roagă ca ursul din pădure să fi găsit destulă mâncare la containerul vecinului. Dacă se întâmplă vreo tragedie, auzim aceleași cuvinte: „Nu putem face nimic, legea nu ne permite.”

Cu alte cuvinte, trebuie să fim cetățeni exemplari nu față de lege, ci față de animale. Am ajuns să ne fie frică să ieșim seara în curte, dar nu pentru că ar fi hoți, ci pentru că am putea da nas în nas cu o fiară. Și, culmea ironiei, dacă în legitimă apărare îndrăznești să te aperi, devii tu infractorul. În România, omul e suspect de crimă împotriva naturii doar pentru că își vrea viața protejată.

Cu mirare amară,

Un cetățean care încearcă să-și apere casa

