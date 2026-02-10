Cariera de ofițer în Jandarmeria Română, un vis împlinit pentru șase tineri băcăuani

Uniforma nu este doar un simbol, ci o promisiune. O promisiune de responsabilitate, curaj și devotament față de oameni. Pentru șase tineri din județul Bacău, această promisiune a prins contur în momentul în care au ales drumul unei cariere în Jandarmeria Română.

Marco Lacătus, Maria-Ionela Lupeș, Alexandru Porcariu, Mircea-Mihai Crisiarcu, Marco-Alexandro Damian și Ștefan Rotariu sunt studenți în anii I și II la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, arma Jandarmi. În aceste zile, ei își trăiesc una dintre cele mai importante etape ale formării profesionale: stagiul de practică desfășurat la Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.

Pentru fiecare dintre ei, alegerea jandarmeriei are o motivație profundă. Marco Lacătus vorbește cu maturitate despre dorința de autodepășire: „Întotdeauna m-am considerat o fire hotărâtă și ambițioasă; provocările mă motivează și mă determină să devin mai bun. Jandarmeria este locul în care pot învăța să iau decizii corecte în situații dificile.”

Pentru Maria-Ionela Lupeș, drumul spre uniformă este încărcat de emoție și memorie. „Am crescut urmărindu-i gesturile și dăruirea pentru comunitate. Acum îmi doresc să duc mai departe acele valori și acea amintire, pentru că știu că astfel îl onorez pe cel care m-a format și simt că el mă veghează din cer”, spune tânăra, cu vocea încărcată de sens.

Alexandru Porcariu privește meseria de jandarm ca pe o misiune: „Dacă iubiți ideea de a fi un sprijin pentru cei din jur, de a proteja, luptați pentru visul vostru. Nimic nu este imposibil. Ambiția și perseverența vă vor duce departe.” La rândul său, Mircea-Mihai Crisiarcu mărturisește că visul a prins rădăcini devreme: „M-a atras uniforma încă din copilărie; modelul din familie m-a ghidat către această chemare.”

Despre Marco-Alexandro Damian și Ștefan Rotariu, colegii spun că sunt „determinare pură”. Tineri dornici să învețe, atenți la detalii, pregătiți să își asume responsabilități și să transforme noțiunile teoretice în fapte concrete, în slujba cetățenilor.

Stagiul de practică se desfășoară sub îndrumarea unui tutore profesional cu experiență, care le oferă nu doar informații tehnice, ci și lecții de viață din teren. Este perioada în care manualele se întâlnesc cu realitatea, iar vocația este pusă la încercare în misiuni reale.

La finalul zilei, rămâne certitudinea că viitorul Jandarmeriei Române se construiește cu pași siguri. Comunitatea băcăuană are nevoie de tineri curajoși, integri și dedicați, iar cei șase studenți demonstrează că acest viitor este deja aici. Le urăm mult succes și îi așteptăm cu încredere în rândurile jandarmilor băcăuani.