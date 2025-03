Caravana cu Medici a ajuns la Tg. Ocna: 148 de copii au beneficiat de consultații gratuite  

Un număr de 148 de copii din localitate au fost consultați gratuit de echipa de medici voluntari ai Caravanei cu Medici, în cadrul ediției cu numărul 233 a proiectului. Pe lângă examenele clinice amănunțite, părinții au primit sfaturi utile pentru îngrijirea și dezvoltarea sănătoasă a celor mici.

De la primele ore ale dimineții, copiii și părinții lor s-au adunat în fața Școlii nr. 1 din Tg. Ocna, unde mai multe săli de clasă au fost transformate în veritabile cabinete medicale. Aici, echipa formată din medici, studenți la medicină și asistente medicale a oferit consultații, a efectuat ecografii și a recoltat analize de sânge pentru copiii care au prezentat indicație.

Evenimentul a fost posibil datorită finanțării oferite prin Raiffeisen Comunități, acceleratorul de ONG-uri în sustenabilitate al Raiffeisen Bank România, cu sprijinul Asociației pentru Relații Comunitare. Aceasta a fost a doua ediție din 2025 organizată în regiunea Moldovei și a 67-a de la înființarea filialei.

Dr. Diana Burlacu, organizatoarea caravanei și medic rezident pediatru, a declarat: Am fost solicitați să organizăm această caravană cu profil pediatric pentru copiii din comunitatea locală și ne bucurăm că am reușit să oferim consultații unui număr de 148 de beneficiari, cu vârste cuprinse între câteva săptămâni și 17 ani. În plus, am efectuat 24 de examinări ecografice și am recoltat analize de sânge acolo unde a fost necesar.

Mai mult decât un simplu control medical, Caravana cu Medici își propune să schimbe percepția copiilor despre vizitele la doctor. Aceștia descoperă că medicii nu sunt doar pentru momentele neplăcute, ci și parteneri de încredere în menținerea sănătății. În același timp, părinții au avut ocazia să discute cu specialiștii despre alimentație, vaccinare și dezvoltarea armonioasă a celor mici.