La data de 26 octombrie a.c, poliţiştii din Moineşti au depistat, în flagrant, un tânăr de 25 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Tânărul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

De asemenea, la aceeaşi dată, poliţiştii din Dărmăneşti au depistat un bărbat de 33 de ani, din judeţul Harghita, în timp ce conducea un autoturism, având dreptul de a conduce suspendat.

Conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendat acest drept.

Poliţiştii Biroului Rutier Bacău au depistat în trafic, un bărbat de 35 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Letea având dreptul de a conduce suspendat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendat acest drept.

Un echipaj de poliţie din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au depistat în flagrant, pe raza comunei Mărgineni, un bărbat de 53 de ani, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1, 08 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă a refuzat recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Acesta este cercetat pentru refuz de prelevare de mostre biologice.

Poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au depistat, în flagrant, un bărbat de 52 de ani, din Moineşti, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

O patrulă de poliţie din Moineşti au depistat în flagrant, un tânăr de 21 de ani, din comuna Zemeş, care conducea un autoturism fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis de au depistat, în flagrant, un bărbat de 38 de ani, din comuna Balcani, în timp ce conducea conducere.

La data de 27 octombrie a.c, o patrulă mixtă, formată din poliţist şi jandarm un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.