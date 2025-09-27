Când vor primi elevii băcăuani „laptele și cornul”?

Programul „laptele și cornul” revine în școli cu un buget cu 4,7% mai mare decât anul trecut, urmare a creșterii TVA



Guvernul a aprobat, în ședința din 25 septembrie 2025, continuarea Programului pentru școli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum și bugetul aferent anului școlar 2025–2026, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculutrii.

Pentru acest an școlar, bugetul total al programului este de 798,1 milioane lei (160,4 milioane euro), în creștere cu 4,75% față de anul precedent. Din această sumă 86,9 milioane lei (17,4 milioane euro) provin din fonduri europene și 711,2 milioane lei (143 milioane euro) sunt alocate din bugetul național.

Fondurile vor asigura distribuirea zilnică a produselor alimentare pentru 1.850.683 de preșcolari și elevi, în funcție de structura anului școlar.

Ce se întâmplă în județul Bacău

La nivel local, acest proiect este derulat prin Consilul Județean. Astfel, pentru derularea programului, la nivel local se procedează în felul următor: După aprobarea bugetului destinat Programului „Lapte și corn”, prin Hotărâre de Guvern (care, după aprobarea în cadrul ședinței de Guvern trebuie să fie publicată și în Monitorul Oficial), Consiliul Județean inițiază procedura de licitație, derulată prin SICAP.

Într-un termen estimat (din experiența anterioară) de maximum 2 săptămâni, câștigătorii licitației semnează Contractele-cadru subsecvente și încep distribuția în școli. În paralel cu derularea licitației, Consiliul Județean solicită Inspectoratului Școlar, numărul de elevi beneficiari.

În acest an, datorită reorganizării rețelei școlare, mai ales în mediul rural, este posibil ca termenul de răspuns să suporte prelungiri. Concluzie: Consiliul Județean este pregătit pentru începerea implementării în cel mai scurt timp a programului, așteptăm Hotărârea de Guvern, publicată în Monitorul Oficial.

Ce urmărește programul

Prin continuarea Programului pentru școli, Guvernul urmărește: promovarea unei alimentații sănătoase în rândul copiilor, prin consumul de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate; informarea elevilor cu privire la produsele locale și la obiceiurile alimentare sănătoase; combaterea risipei alimentare prin educație și responsabilizare.