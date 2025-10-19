Când locuiești pe o stradă, dar nu mai ai voie să parchezi acasă

Într-un oraș în care fiecare metru pătrat pare disputat între mașini, reguli și lipsa de soluții, locuitorii de pe strada Trecătoarea Tecuciului din Bacău se simt tot mai puțin acasă. De ceva vreme, Poliția Locală a început să lase înștiințări și avertismente pe parbrizele mașinilor parcate în zonă – mașini care, culmea, aparțin chiar celor care locuiesc acolo.

Nu vorbim despre șoferi care blochează trotuare sau încurcă circulația, ci despre oameni care nu au unde altundeva să-și lase mașina. Strada Trecătoarea Tecuciului este una cu acces local, liniștită, cu locuințe vechi și curți mici, fără spații amenajate pentru parcare. Cu toate acestea, locatarii primesc înștiințări de sancționare, de parcă ar fi ocupat un loc ce nu le aparține.

Ceea ce cerem noi, cei care locuim aici, nu este un favor, ci o soluție de bun-simț. Nu cerem să fim deasupra legii, ci să fim luați în considerare atunci când se stabilesc regulile. O soluție simplă ar fi amenajarea unor locuri de parcare marcate pentru riverani, care să ne permită să parcăm legal în fața propriilor locuințe.

În loc de amenzi și avertismente, am aprecia un dialog real cu Primăria și Poliția Locală. O administrație care își ascultă cetățenii este una care găsește soluții, nu doar aplică sancțiuni.

Nu vrem conflicte, nu vrem privilegii. Vrem doar normalitate. Vrem să putem parca acolo unde trăim, fără frică de o nouă hârtie pe parbriz.

Ioana R.

