Cancerul de col uterin NU ar trebui să mai ucidă femei în 2025 – și totuși, în România încă o face

Articol realizat de dr. Olaru Gabriela și dr. Pricope-Veselin Adina Elena, medici primari obstetrică-ginecologie în cadrul clinicii Anastasios din Bacău

De ce vorbim din nou despre testul Babeș-Papanicolau?

Pentru că, în România, cancerul de col uterin rămâne una dintre cele mai frecvente și mai grave forme de cancer la femei, deși este aproape în totalitate prevenibil.

Conform celor mai recente estimări, în 2023, în România au fost peste 2800 de cazuri noi de cancer de col uterin și aproximativ 1200 de decese prin această boală conform datelor INSP/ECIS.

Raportările europene arată că:

● România are una dintre cele mai mari rate de incidență a cancerului de col uterin din Europa, în jur de 33 de cazuri la 100.000 de femei, aproape de 3 ori mai mult decât media UE (12/100.000).



● Mortalitatea poate ajunge până la 17 decese la 100.000 de femei, de peste 4 ori mai mare decât media europeană.

Tradus în cuvinte simple:

În fiecare zi, în România sunt femei care își pierd viața din cauza unei boli ce, în foarte multe cazuri, putea fi prevenită printr-un test care durează câteva minute – examenul Babeș-Papanicolau.

Ce este, de fapt, cancerul de col uterin?

Colul uterin este porțiunea inferioară a uterului, care face legătura cu vaginul. Cancerul de col uterin apare atunci când celulele de la acest nivel suferă modificări, evoluând în timp, de la leziuni precanceroase (displazii) la cancer invaziv.

În majoritatea cazurilor, cancerul de col uterin este cauzat de infecția persistentă cu virusul papiloma uman (HPV), un virus transmis în principal pe cale sexuală. Nu orice infecție cu HPV duce la cancer, dar anumite tulpini (așa-numitele „tulpini cu risc înalt”) pot provoca, în timp, transformarea celulelor normale în celule canceroase.

Vestea bună este că:

● leziunile precanceroase pot fi depistate cu ani buni înainte să se transforme în cancer;



● dacă sunt descoperite la timp, pot fi tratate complet, iar femeia își poate continua viața normal.



Iar cheia pentru aceste descoperiri precoce este… testul Babeș-Papanicolau.

Ce este testul Babeș-Papanicolau și de ce e atât de important?

Testul Babeș-Papanicolau (sau „PAP”) este un examen citologic prin care se analizează la microscop celulele recoltate de pe colul uterin. Scopul lui nu este doar să identifice cancerul, ci mai ales să descopere leziunile precursoare, când încă nu există simptome.

În varianta modernă, pe care o folosim și în clinica noastră, vorbim despre PAP în mediu lichid (LBC – liquid-based cytology). Această metodă are câteva avantaje importante:

● probă mai bine conservată și mai uniformă;



● rată mai mică de rezultate „neconcludente”;



● posibilitatea unor teste suplimentare (de ex. test HPV) din aceeași probă, dacă este nevoie.



Testul nu doare (poate crea doar un ușor disconfort), nu necesită anestezie și durează, practic, câteva minute.

Când și cât de des ar trebui făcut testul?

Recomandările pot varia ușor de la o societate medicală la alta și se personalizează în funcție de istoricul fiecărei paciente, dar, orientativ:

● începând cu vârsta de 21–25 de ani sau la câțiva ani după debutul vieții sexuale;



● dacă primele rezultate sunt normale, de regulă testul se repetă la 3 ani, conform ghidurilor uzuale;



● după 30 de ani, în unele protocoale se asociază testarea HPV, ceea ce poate permite extinderea intervalului de screening (de exemplu, la 5 ani), dacă toate rezultatele sunt normale.

Foarte important: chiar și după menopauză, unele femei rămân la risc, mai ales dacă nu au făcut regulat screening de-a lungul vieții. Studiile recente arată că și femeile peste 65 de ani pot avea încă infecții HPV cu risc crescut și leziuni ale colului.

Decizia finală privind intervalul de testare se ia împreună cu medicul ginecolog, în funcție de vârstă, istoricul de rezultate și prezența altor factori de risc.

Situația în România: risc mare, screening insuficient

Deși programul național de screening pentru cancerul de col uterin a început încă din 2012, rezultatele inițiale au fost modeste. În primele 5 ani de la lansare, doar aproximativ 7% dintre femeile eligibile au fost testate.

Date mai recente arată că, în România:

● doar aproximativ 39% dintre femeile între 25–69 de ani au făcut un test de depistare (inclusiv oportunist) în ultimii 3 ani, procent care include și testările din mediul privat.

● acoperirea prin programele organizate de screening rămâne sub 20% în unele analize.



Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate dintre românce nu ajung la un control periodic, deși trăim în țara europeană cu unele dintre cele mai mari rate de incidență și mortalitate prin cancer de col uterin.

Ca medici, vedem în practică efectele acestor statistici: femei tinere, mame, bunici, care ajung la medic târziu, în stadii avansate ale bolii, când tratamentele sunt mai agresive, șansele de vindecare scad, iar impactul asupra vieții de zi cu zi devine devastator.

De ce evită femeile testarea?

Din discuțiile cu pacientele noastre din Bacău, observăm câteva motive frecvente:

● „Nu mă doare nimic, deci sunt bine.”

Din păcate, leziunile precanceroase și chiar cancerul de col în stadii incipiente pot să nu dea simptome. Lipsa durerii NU înseamnă lipsa bolii.



● Teama de investigație.

Multe femei se tem de disconfort, rușine sau de ideea de control ginecologic. În realitate, examinarea este blândă, durează puțin și poate fi adaptată fiecărei paciente.



● Teama de diagnostic.

„Mai bine nu știu, ca să nu mă sperii.” Această atitudine, deși umană, este periculoasă. A afla din timp înseamnă a putea trata cu șanse maxime de vindecare.



● Lipsa de timp.

Între serviciu, familie și griji zilnice, sănătatea proprie ajunge adesea pe ultimul loc. Dar un control de 30–40 de minute o dată la câțiva ani poate însemna zeci de ani de viață câștigați.

Rolul vaccinării HPV – partenerul testului Babeș-Papanicolau

În ultimii ani, România a făcut pași importanți pentru a crește accesul la vaccinarea HPV, extinzând grupurile eligibile și facilitând vaccinarea prin medicul de familie.

Vaccinul:

● reduce semnificativ riscul de a dezvolta leziuni precanceroase și cancer de col uterin;



● este cea mai eficientă protecție dacă este administrat înainte de debutul vieții sexuale;



● nu înlocuiește, ci completează screeningul prin PAP: chiar și persoanele vaccinate trebuie să continue controalele periodice.

Ce include pachetul de prevenție oferit de Clinica Anastasios, Bacău

Pentru a veni în întâmpinarea pacientelor din zona noastră, în cadrul Clinicii Anastasios din Bacău am creat un pachet dedicat de prevenție pentru cancerul de col uterin, care reunește investigațiile esențiale într-o singură vizită:

1. Consultație ginecologică



○ discuție detaliată despre istoricul medical, eventuale simptome, factori de risc;



○ examen local, adaptat fiecărei paciente (inclusiv pentru femei aflate la menopauză).



2. Ecografie ginecologică abdominală sau transvaginală



○ alegerea metodei se face în funcție de vârstă, constituția pacientei, statusul sexual și contextul clinic;



○ evaluăm uterul, ovarele și alte structuri pelvine, pentru a identifica eventuale chisturi, fibroame, modificări endometriale etc.



3. Examen Babeș-Papanicolau în mediu lichid



○ recoltare rapidă și minim invazivă;



○ prelucrare modernă a probei, cu șanse crescute de a detecta la timp modificările celulare.



Preț pachet complet: 520 lei

Am gândit acest pachet astfel încât, într-o singură programare, pacienta să poată pleca acasă cu:

● consultul efectuat,



● ecografia realizată,



● testul Babeș-Papanicolau recoltat,



● un plan clar privind următorii pași (când repetăm testele, ce monitorizăm, ce modificări ale stilului de viață sunt utile etc.).

Cui i se adresează acest pachet?

● femeilor cu vârsta peste 25 de ani, chiar dacă nu au niciun simptom;



● femeilor active sexual, indiferent de vârstă;



● pacientelor care nu au mai făcut un control ginecologic sau un test PAP de mai mult de 3 ani;



● femeilor aflate la menopauză, care cred (greșit) că „nu mai au nevoie” de control;



● pacientelor care au avut în trecut rezultate modificate la PAP și au nevoie de monitorizare atentă.

Mesajul nostru pentru femeile din Bacău

Ca medici primari obstetrică-ginecologie, vedem în fiecare zi diferența dintre un diagnostic pus la timp și unul pus prea târziu.

Un test Babeș-Papanicolau la timp poate face diferența între:

● un tratament simplu, minim invaziv, cu păstrarea fertilității și a calității vieții

și



● un tratament oncologic complex, cu operații extinse, radioterapie, chimioterapie și un impact major asupra întregii familii.



Nu așteptați să apară durerea, sângerările anormale, pierderea în greutate sau alte semne alarmante. Screeningul înseamnă să acționăm înainte să existe simptome.

Un pas mic pentru azi, o diferență uriașă pentru viitor

Deși sună a clișeu, un pas mic azi poate face o diferență uriașă pentru viitor, astfel vă încurajăm cu toată convingerea și cu toată încrederea să vă programați la un control ginecologic periodic și la testul Babeș-Papanicolau.

Dr. Olaru Gabriela

Medic primar obstetrică-ginecologie

Clinica Anastasios, Bacău

Dr. Pricope-Veselin Adina Elena

Medic primar obstetrică-ginecologie

Clinica Anastasios, Bacău