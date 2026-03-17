Campioni felini din toată Europa participă la Salonul Internațional SofistiCAT

Cele mai premiate pisici din România vor intra în competiție cu exemplare de top din Europa, în cadrul Salonului Felin Internațional SofistiCAT, organizat în perioada 21–22 martie, la Sala Palatului din București.

Evenimentul, considerat una dintre cele mai importante competiții feline din sud-estul Europei, reunește campioni europeni și mondiali care vor concura pentru titlurile supreme ale expoziției.

Printre vedetele competiției se numără RO Bucovina Kira Kiralina, o pisică din rasa British Shorthair, deja Campioană Mondială 2025 și Campioană Europeană 2026, dar și Nexus, un exemplar British Shorthair Silver, Campion European FIFe 2025 și Campion al Țărilor Baltice.

Un caz aparte este Duracell, o pisică salvată de pe străzile din Iași, care a devenit recent Campioană Europeană, după ce a câștigat competiția continentală de la Graz, Austria.

Organizatorii anunță că, pe lângă competiția propriu-zisă, publicul va putea interacționa și cu pisici salvate care își caută o familie, existând posibilitatea adopției direct în cadrul evenimentului.

Salonul va găzdui și un examen de definitivat pentru arbitru al Fédération Internationale Féline (FIFe), susținut de președintele Felis Greece, George Dorgiakis, evaluat de specialiști internaționali.

Vizitatorii vor putea urmări competițiile dintre zeci de rase, precum și finalele în care vor fi desemnate cele mai frumoase pisici ale expoziției.

Pentru două zile, Sala Palatului devine centrul felinologiei europene, într-un eveniment dedicat eleganței și diversității pisicilor de rasă.