În data de 26 ianuarie are loc sesiunea a 2 a a etapei 1 din cadrul Campionatului de minifotbal Generatia 2009 “Liga de Minifotbal N-E”, campionat care este organizat de AS TNT SPORT Bacău sub egida Federației Române de Minifotbal și in care sunt înscrise atât echipe locale cât și echipe din alte județe.

PUBLICITATE

PUBLICITATE PUBLICITATE

PUBLICITATE PUBLICITATE

PUBLICITATE

Meciurile programate sunt următoarele:

Ora 09.00 CS Aerostar-Fc Dinamo

Ora 10.00 CsFc Pietricica Piatra Neamț -As Atletico Bacău

Ora 10.45 As Rot Tecuci-As Juniorii Bacău

Ora 11.30 As Atletico-As Kids 2017 Bacău

Ora 12.15 CsFc Pietricica P.Neamt-As Rot Tecuci

Duminica, 27.01.2019 Complexul Sportiv TNT Bacău prin AS TNT Sport organizează primul turneu de minifotbal, dintr-o serie de patru, la categoria de vârsta 2008, sub egida Federatiei de Minifotbal din România.

Cele opt echipe participante au fost împărțite in doua grupe astfel:

Grupa A

-AFC Bubu Bacău

-AFC Dinamo Bacău

-Olimpia Onesti

-Rot Tecuci

Grupa B

-Fc Star Bacău

-CsFC Pietricica Piatra Neamț

-L.P.S. Vaslui

-Juniorul Botoșani

Programul este următorul:

Ora 09.00 Star Bacau-Juniorul Botosani

Ora 09.45 LPS Vaslui-Pietricica Neamt

Ora 10.30 FC Bubu-Dinamo Bacău

Ora 11.15 Rot Tecuci-Olimpia Onești

Ora 12.00 Star Bacău-Pietricica Neamt

Ora 12.45 LPS Vaslui-Juniorul Botoșani

Ora 13.30 FC Bubu- As.Rot Tecuci

Ora 14.15 Olimpia Onești-Dinamo Bacău

Ora 15.00 Star Bacau-LPS Vaslui

Ora 15.45 Juniorul Bt-Pietricica Neamț

Ora 16.30 FC Bubu-Olimpia Onesti

Ora 17.15 Dinamo-Rot

Ora 18.00 Loc.4-Loc.4

Ora 18.45 Loc.3-Loc.3

Ora 19.30 Finala Mică

Ora 20.15 Finala MARE

Ora 21.00 Festivitatea de premiere!

Următoarele turnee organizate de TNT Club Sport sub egida Federatiei de Minifotbal din România sunt:

Categoria 2009-03.02.2019

Categoria 2010-10.02.2019

Categoria 2011-17.02.2019