Campionatele Naționale de Atletism U20 s-au desfășurat în weekend la Onești

Municipiul Onești a găzduit în weekend Campionatele Naționale de Atletism – categoria U20, competiție care a reunit sportivi din întreaga țară și care, potrivit autorităților locale, a confirmat statutul orașului ca reper pe harta sportului românesc.

Primarul municipiului Onești, Adrian Jilcu, a declarat că evenimentul a reprezentat o nouă oportunitate pentru oraș de a organiza competiții sportive de nivel național. La competiție a fost prezentă și președinta Federației Române de Atletism, campioana olimpică Constantina Diță.

„Ne-am bucurat să o avem alături de noi pe doamna Constantina Diță, o personalitate pe care o admir pentru contribuția sa excepțională la performanța sportivă din România”, a afirmat edilul.

Potrivit primarului, condițiile meteorologice au fost favorabile desfășurării competiției, iar infrastructura sportivă din Onești a oferit cadrul potrivit pentru organizarea unor evenimente de nivel înalt.

În același timp, administrația locală a continuat dialogul cu Ministerul Educației în vederea modernizării bazei de atletism din municipiu sau a transferului acesteia în administrarea Primăriei Onești.

„Ne dorim fie demararea unor lucrări de modernizare, fie preluarea bazei în administrarea municipiului, astfel încât să o putem aduce la standardele pe care sportul de performanță le merită, inclusiv prin investiții din fonduri proprii”, a precizat Adrian Jilcu.

Edilul a subliniat că Oneștiul își consolidează astfel statutul de oraș al sportului, administrația locală urmărind să ofere în continuare condiții tot mai bune pentru sportivii de performanță.