Campion la 14 ani. Matei Craiu, elev la Colegiul „Ferdinand I”, excelează la Sărituri în Apă

Într-o lume în care AI face din ce în ce mai mult legea și acaparează din ce în ce mai mult atenția tuturor, în special a tinerilor, activitățile clasice, se spune, au de suferit. Cu toate acestea, mai sunt foarte mulți copii și tineri care își îndreaptă atenția spre alte activități, și chiar obțin și performanțe. Să fii părinte în zilele astea e o mare provocare. Să știi să îți îndrumi copilul spre activități constructive, spre artă și mișcare sau alte domenii, numai să îl ții departe de gadgeturi și internet.

Din fericire, Bacăul are mulți copii și tineri talentați și care excelează în diferite domenii. Iar astăzi ne propunem să îl cunoaștem mai bine pe Matei Craiu, elev în clasa a VII-a la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău și care face sport de performanță. Matei practică de mulți ani Sărituri în Apă, este legitimat la SCM Bacău, pregătit de antrenoarea Clara Gherase și are rezultate de excepție:

În 2025, la Campionatele Naționale, în luna iunie: 1 m – locul 1; 3 m – locul 1 și Platformă – locul 1.

Datorită faptului că a obținut aceste rezultate, s-a calificat și la Balcaniada din Sofia, în luna iulie 2025, unde a obținut: 1 m – locul 4; 3 m – locul 4; Platformă – locul 3 și medalie de bronz.

Luna trecută, martie 2026, Matei Craiu a participat în Serbia la Belgrade Diving Trophy 2026, unde a obținut: 1 m – locul 3 (bronz); 3 m – locul 3 (bronz);Platformă – locul 2 (argint).

Povestea cu săriturile în apă a început în 2017 când Matei a mers la bazin să învețe să înoate. Pe atunci avea doar 5 ani iar de pe la 9 ani a început să practice sărituri în apă de performanță. Ca orice copil, a încercat mai multe sporturi: karate, judo, înot… dar săriturile i-au intrat la suflet. Își amintește cum la primul concurs la care a participat a luat locul 3 la Platformă, locul 4 la 3m și locul 5 la 1m, iar în competiția imediat următoare a urcat pe locul I în toate probele.

Dacă vă închipuiți că aceste rezulate se obțin doar din plăcerea de a sări în apă, ei bine, nu e așa. Pentru că Matei se antrenează zilnic, de luni până sâmbătă inclusiv, câte 3 – 4 ore pe zi. Așa că l-am întrebat cum se împacă școala cu sportul:

„Totul e bine la școală. Sunt în clasa a VII-a la „Ferdinand” și fac parte dintr-o clasă în care majoritatra colegilor mei fac baschet de performanță. Din fericire avem profesori înțelegători, și care știu de rezultatele mele la Sărituri în Apă. Idolul meu este Constantin Popovici pe care îl cunosc foarte bine pentru că se antrenează aici la bazin cu noi. E un tip foarte de treabă și de fiecare dată ne încurajează, atunci când ne antrenăm împreună.”

Dintre cele trei probe, lui Matei îi place cel mai mult platforma, iar dintre sărituri îi place înainte grupat sau contragrupat, cea din urmă ieșindu-i cel mai bine. De altfel, Matei ne-a explicat și câteva din detaliile tehnice, dar pe care nu vom insista astăzi.

Această perioadă este una plină de acumulări de experiență în vederea campionatelor naționale ce vor avea loc la începutul lunii mai în Capitală și pentru calificările pentru „europene”, întecere continentală ce se va derula în Ungaria.

Dincolo de sport, dincolo de performanțe, mai există și alte aspecte, iar aici ne referim la susținerea necondiționată pentru a ajunge la aceste rezultate. Și așa cum era de așteptat, toate aceste sacrificii sunt suportate de părinții lui Matei. „Este destul de costisitor. Zilnic să-l aduc la bazin… El mănâncă în mașină, pentru că îl iau de la școală și îl aduc direct la bazin. Iar acasă se întoarce cu o mașină de ride sharing. Am făcut o asociație pentru partea asta de costuri cu echipamente, cu deplasări externe pe care nu le susține clubul, acolo unde putem primi și sponsorizări”, ne-a spus Ovidiu Craiu, tatăl lui Matei.

Oricât de greu ar fi drumul pentru Matei, într-o disciplină destul de dură, visul lui este foarte clar: își dorește să ajungă la Olimpiadă. Cum până atunci mai e cale lungă – pentru că deocamdată e doar junior –n.r. – primordială e și școala. „La anul am examenul de evaluare națională, dar dacă iau medalie la „europene” nu trebuie să dau acest examen. Pe lângă faptul că îmi doresc să ajung la Olimpiadă, la fel de mult îmi doresc să urmez medicina și să mă fac stomatolog”, ne-a mai spus Matei, care până în acest moment, conform catalogului electronic, are media 9,80, în anul școlar în curs.

„A fost o chimie foarte bună între noi încă de la început și am văzut un mare potențial în el, ceea ce văd și acum. Matei e un băiat super talentat, serios și muncitor. Are rezultate foarte bune și avem așteptări foarte mari în continuare, la „europenele” de juniori. Peste câțiva ani, din punctul meu de vedere, clar că Matei va merge la Olimpiadă”, a declarat antrenoarea Clara Gherase.

Seriozitatea nu este greu de citit pe chipul lui Matei, cu toate că este la o vârstă destul de fragedă. Iar faptul că muncește și e disciplinat, ceea ce i-a adus rezultate considerabile, conferă un plus clar în ascensiunea lui. Și asta ne dă speranță că, în curând, cu bucurie, vom nota în paginile ziarului nostru alte și alte rezultate ce ne vor face cinste. Succes pe mai departe, Matei!