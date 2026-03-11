Campanie națională de promovare a vaccinării copiilor, lansată în martie–aprilie 2026

O campanie națională de informare și promovare a vaccinării copiilor se va desfășura în România în perioada martie–aprilie 2026, sub sloganul „Copil vaccinat = copil protejat”, potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri.

Inițiativa urmărește creșterea nivelului de conștientizare privind importanța imunizării și încurajarea părinților să respecte schema prevăzută în Calendarul Național de Vaccinare, pentru a proteja copiii împotriva bolilor prevenibile.

Specialiștii subliniază că vaccinarea este una dintre cele mai eficiente metode de prevenție împotriva bolilor infecțioase grave, care pot provoca complicații severe, dizabilități sau chiar deces. Prin vaccinare, sistemul imunitar învață să recunoască și să combată agenții patogeni fără ca organismul să treacă prin boala propriu-zisă, reducând riscul de îmbolnăvire, spitalizare și mortalitate.

Imunizarea unui număr mare de persoane contribuie, de asemenea, la formarea „imunității de grup”, limitând răspândirea bolilor și protejând inclusiv persoanele care nu pot fi vaccinate din motive medicale.

Datele europene arată că o persoană bolnavă de rujeolă poate infecta între 12 și 18 persoane, în timp ce tusea convulsivă poate fi transmisă la 12–17 persoane, iar oreionul la 4–7 persoane.

Rujeola este considerată un indicator important al nivelului de imunizare. Deși există un vaccin sigur și eficient, la nivel global au fost raportate aproximativ 95.000 de decese în 2024, majoritatea în rândul copiilor nevaccinați sau cu schemă incompletă. Totuși, vaccinarea împotriva rujeolei a prevenit aproape 59 de milioane de decese în perioada 2000–2024.

În România, vaccinarea împotriva rujeolei a început în 1979, iar din 2004 se realizează prin vaccinul combinat rujeolă–rubeolă–oreion (ROR). Dacă în anii anteriori acoperirea vaccinală depășea constant 95%, în ultimul deceniu aceasta a scăzut. În 2024, rata de vaccinare era de 80,8% pentru prima doză și 69,4% pentru a doua doză de ROR.

Organizatorii campaniei spun că scăderea este asociată, printre altele, cu reducerea încrederii în vaccinare și creșterea numărului de refuzuri parentale.

Campania va include acțiuni de informare și educare adresate părinților, cadrelor medicale și personalului din educație, precum și distribuirea de materiale informative în comunități și în mediul online. Scopul este creșterea ratelor de vaccinare și prevenirea reapariției focarelor de boli transmisibile.