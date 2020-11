Caligrafia este o artă. Un psiholog iscusit îți poate schița portretul ființării și din perspectiva discursului caligrafic pe care-l ai. Spune-mi cum caligrafiezi, ca să-ți spun cine ești… Ce păcat că școala românească a abandonat interesul (și) pentru această artă! O artă cultivată de mii de ani, în multe țări. Ea are nu doar virtuți estetice, ci și de natură terapeutică. În Japonia, de pildă, este aproape un fel de religie națională. Există școli de caligrafie; fiecare cu inconfundabilul său stil. Cei care practică artele marțiale trebuie să studieze obligatoriu și caligrafia. Japonezii spun că adevărata artă a caligrafiei implică o trăire interioară la fel de intensă precum cea a luptătorului care, pregătindu-se de înfruntare, își întâmpină moartea privind-o în față. Universitarul Ioan Dănilă a propus pentru un interesant/ tradițional concurs de limbă română o probă grozavă: o dictare. Cred că n-ar fi lipsit de interes ca o asemenea probă, cumulată cu virtuțile așteptate de la discursul caligrafic, să fie prezentă și în subiectele examenelor naționale.

Mi s-a lipit sufletul de buhușeanca Oana Șiclovan. Astăzi bucureșteancă, profesoară grozavă de limba și literatura română, a fost cadru didactic și în Bacău, dar nu a ocolit nici experiența de redactor la „Deșteptarea”. Are vocația de excepție a voluntariatului. Ca fondator/ președinte al Asociației Liber la Educație, Cultură și Sport,coordonând o echipă grozavă, a inițiat varii proiecte naționale/ internaționale în domenii dintre cele mai diverse, primind mereu aplauze de excepție. Este un reper național. Unul dintre aceste proiecte are ca vedetă CALIGRAFIA.

Cum a fost căutată profesoara de fericita idee a acestui proiect? „În 2016, am fost în Japonia, spune prof. Oana Șiclovan. Am oferit acolo viață unui proiect de diplomație culturală. Împreună cu membri ai Ambasadei României din Tokyo, am inițiat un schimb de experiență didactică. Astfel, timp de o lună, am asistat la ore în trei școli din Tokyo, Yokohama și Ashigaka. Am acumulat enorm din această experiență. Un aspect marcant pentru mine a fost redescoperirea Caligrafiei. Elevii niponi studiază Caligrafia, ca materie de bază, până la terminarea liceului. Din fericire, eu fac parte din generația care a prins Caligrafia ca obiect de studiu în clasele primare. Am vrut să aduc în prim-plan, în țara noastră, ideea că scrisul de mână poate fi o artă”. Efectul național/ internațional?… „Am inițiat, acum patru ani, Concursul Național de Caligrafie adresat tuturor categoriilor de vârstă, pentru românii din țarăși diaspora. Nu mică mi-a fost mirarea să descopăr atâția români talentați, atâtea persoane dornice a învăța, de a studia mai multe despre arta scrisului frumos”. Printre partenerii concursului se numără și Ministerul Culturii, Comisia Națională a României pentru UNESCO, Rețeaua Institutelor Culturale Naționale din Europa (EUNIC România). La prima ediție, partener a fost și Muzeul Contemporan al Caligrafiei din Moscova.

Și ediția din acest an a concursului, a IV-a, a avut un număr impresionant de participanți. „În contextul global al pandemiei, mai spune prof. Oana Șiclovan, participanții de toate vârstele – copii (8-12 ani), tineri (13-19 ani), adulți (20 – 39) și seniori (40+) – au expus caligrafic mesaje de Cooperare, Solidaritate și Unitate, ajutând la dezvoltarea și păstrarea sentimentelor de înțelegere reciprocă și îmbrățișare a diversității”. Pe site-ul Asociației, www.educatie.ong, îi puteți găsi pe cei aplaudați. Lucrările remarcabile de la categoriile de vârstă adulți și seniori vor fi reunite cu excepționale creații caligrafice realizate de artiști profesioniști de renume internațional în cadrul evenimentului United by Calligraphy, expoziție virtuală care poate fi accesată pe același site. La celelalte ediții au fost organizate expoziții nu doar în țară, ci și la New York și Bruxelles.

Printre câștigătorii prestigiosului concurs, la una dintre ediții s-a numărat chiar și o japoneză! Printre băcăuanii care au cunoscut întâlnirea cu podiumul concursului s-au numărat octogenara Alexandrina Comănescu, prof. Adrian Horodnic, preotul ortodox Teodor Nicolae Sotu, prof.Mihaela Craiu, dar și mulți elevi și profesori din Buhuși, Bacău, Comănești, Moinești, Dărmănești și din unele comune.

Sunt așteptate cu mare dragoste și interes, pe adresa Asociației, pentru o viitoare expoziție, caiete de caligrafie ale foștilor absolvenți de Liceu Pedagogic și nu numai. Acestea, evident, vor reveni la proprietari, după ce-și vor duce mesajul în lume. Putem ajuta ca această artă să devină o poveste de dragoste eternă, o poveste care unește.