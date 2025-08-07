Cad recorduri la Centrul de Transfuzii

Toată lumea este încântată de recordurile lui David Popovici, dar la fel de bine ar trebui să fim încântați de recordul băcăuanilor care au trecut pragul Centrului de Transfuzii Bacău în luna iulie.

Este știut că pe timp de vară numărul donatorilor de sânge scade, fie din cauza vacanțelor, fie din cauza muncilor la câmp, sau pur și simplu al vibu-lui de vară. Cu toate acestea, în luna iulie, s-au numărat 987 de donatori, adică 1000 fără 13.

„De 10 ani de când sunt eu aici nu s-a întâmplat așa ceva. Decât doar dacă, Doamne ferește, se întâmpla ceva, o catastrofă ceva. Lunile de vară erau cu 700, 750 donatori maxim. Am mai avut odată 1000 de donatori, dar era o lună de iarnă-primăvară”, a declarat dr. Adriana Ghindă, directoarea Centrului de Transfuzii Bacău. Aceasta a precizat și faptul că s-a făcut un top al Centrelor de Transfuzii din țară după numărul de donatori, iar Bacăul este pe locul II în regiune, după Iași, dar și pe un loc fruntaș în țară. O statistică, comparativă între anul trecut și 2025, atât trimestrial cât și semestrial, arată creșteri de 16 și 10 procente, peste media națională. „Acum, și cererea de sânge a fost importantă, pentru că la asemenea colectă nu am fost nevoiți să restricționăm. Nu avem stocuri uriașe dar avem cu ce onora comenzile”, a mai spus dr. Adriana Ghindă care a explicat că doar în cazul trombocitelor există niște eforturi: „ Asta pentru că cererile din partea Oncologiei sunt mari, iar trombocitele se recoltează doar de la donatorii fidelizați. Acestea au termen de valabilitate de 5 zile ceea ce ne face să recoltăm pe comenzi, pentru că trombocitele au condiții speciale”, a explicat șefa Centrului de Transfuzii Bacău.

West Niles, deocamdată stă departe

E cunoscut faptul că vara este un chin pentru cei de la Centrele de Transfuzii la apariția viruslui West Niles. Deocamdată, la nivel național s-a vorbit de 3-4 cazuri, cel mai apropiat de noi fiind un caz din Vrancea, dar care încă nu a fost confirmat.

„Noi primim atenționări tot timpul și noi le transmitem și donatorilor. Cei care vin din zonele acelea, îi mai…temporizăm. În cazul în care apare, procedăm ca anul trecut. Toate probele se trimit la București la testare”, a spus dr. Ghindă care a afirmat că cel mai bine ar fi fost să nu fie țânțari, insectele care transmit acest virus.

În altă ordine de idei, a început luna august și ne putem aștepta la orice. Îmbucurător este faptul că odată cu întoarcerea acasă a celor care muncesc în străinătate, dar vin în vacanță, pe aceștia îi putem întâlni și pe holurile Centrului de Transfuzii. „Da, vin la donare și cei întorși în vacanță, dar surpriza mai mare este că vin și donează din alte județe, în special din zona Iașului sau Neamț, aceștia motivând în special că timpii de așteptare sunt foarte mari în centrele de acolo. Și vin la noi și spun că e personalul mai amabil, că așteaptă mai puțin”, a încheiat dr. Adriana Ghindă.

Sigur, un alt aspect important în economia problemei este acel card cu bonuri de masă pe care îl primește donatorul. Valoarea acestuia este de 280 de lei, o sumă ce pare de ne neglijat. Unii spun că acesta ar fi motivul real pentru care oamenii vin să doneze. Iar în actualul context, de criză economică, în care guvernul taie de oriunde, mulți s-au gândit că n-ar fi exclus ca într-o bună zi să se umble și la acești bani. Din fericire, cel puțin deocamdată n-au fost niciun fel de discuții oficiale pe acest subiect.

Florin Ștefănescu