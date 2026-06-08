Buruienile cresc, responsabilitatea se pasează

Plouă și plouă. Pentru agricultori este o veste bună. Pentru culturile agricole, apa înseamnă viață. Din păcate, aceeași ploaie care hrănește grâul și porumbul hrănește și buruienile care au ajuns să pună stăpânire pe multe dintre spațiile verzi ale Bacăului.

În numeroase cartiere, iarba a crescut până aproape de ferestrele blocurilor. Trotuarele sunt mărginit de vegetație neîngrijită, iar spațiile verzi seamănă tot mai mult cu niște mici jungle urbane. Nu este nevoie de cine știe ce spirit de observație pentru a vedea că lucrurile au scăpat de sub control.

Ceea ce surprinde este lipsa de reacție a autorităților. În loc să vedem echipe care să întrețină domeniul public pentru care plătim taxe și impozite, ni se propune să „adoptăm” spații verzi și să le îngrijim noi. Cu alte cuvinte, cetățenii sunt invitați să preia o parte din atribuțiile administrației locale.

Ideea poate părea generoasă la prima vedere. Implicare civică, comunitate, responsabilitate. Numai că apare o întrebare simplă: dacă tot noi tundem iarba, îngrijim rondurile și întreținem spațiile publice, atunci pentru ce mai plătim impozite locale din ce în ce mai mari?

Voluntariatul este admirabil atunci când completează activitatea administrației, nu când o înlocuiește. Altfel, riscăm să ajungem într-o situație absurdă în care cetățenii finanțează serviciile publice și, în același timp, sunt chemați să le presteze gratuit.

Poate că înainte de a ne cere să adoptăm spațiile verzi, ar fi util ca autoritățile să adopte o strategie eficientă pentru întreținerea lor. Buruienile nu așteaptă ședințe, proiecte sau campanii de imagine. Ele cresc în fiecare zi.

Un băcăuan