Bursele școlare se schimbă din toamnă: Ministerul Educației pune în dezbatere metodologia și sumele pentru 2025–2026

Ministerul Educației și Cercetării propune, printr-un proiect de Hotărâre de Guvern aflat în dezbatere publică, regulile după care vor fi acordate bursele școlare în anul școlar 2025–2026. Documentul pune în practică modificările introduse în iulie prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și fixează valorile burselor.

Ce tipuri de burse vor exista

Proiectul stabilește patru categorii de sprijin, în învățământul preuniversitar:

Burse de merit – pentru elevii de gimnaziu, liceu și profesional (inclusiv dual);

Burse sociale – pentru elevii de primar, gimnaziu, liceu și profesional (inclusiv dual);

Burse tehnologice – pentru elevii din învățământul profesional (inclusiv dual);

Burse pentru mame minore – pentru elevele reintegrate la școală după naștere.

Potrivit metodologiei, bursele sunt gândite ca stimulente pentru progresul școlar, sprijin pentru elevii din medii vulnerabile și instrumente de prevenire a abandonului.

Cât vor valora bursele în 2025–2026

Bursa de merit: 450 lei/lună

Bursa socială: 300 lei/lună

Bursa tehnologică: 300 lei/lună

Sumele pot fi majorate prin hotărâri ale consiliilor de administrație ale școlilor, în funcție de alocările autorităților locale sau alte venituri legal obținute.

Bursa pentru mame minore

Valoarea acesteia este stabilită prin Legea educației nr. 198/2023: 700 lei/lună.

Se acordă pe toată perioada cursurilor, inclusiv în timpul:

pregătirii și susținerii Evaluării Naționale ;

Bacalaureatului (prima sesiune);

examenului de certificare a calificării profesionale ;

pregătirii practice.

Important: bursa nu se acordă în luna în care bursiera acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate.

De ce contează

Noua metodologie aduce un cadru unitar de acordare a burselor, corelat cu schimbările bugetare din vara acestui an. În practică, școlile și autoritățile locale pot ajusta sprijinul, în funcție de resurse, pentru a acoperi mai bine nevoile elevilor.

Ce urmează

Proiectul este în dezbatere publică. Pentru a intra în vigoare, trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. Până atunci, rămâne un set de reguli propuse pentru anul școlar 2025–2026.