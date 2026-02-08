Bunuri recuperate de polițiștii din Moinești în urma unor percheziții domiciliare

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Moinești au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Moinești, într-un dosar penal privind infracțiunile de furt calificat și tentativă la furt calificat.

Activitățile s-au desfășurat în orașul Dărmănești, la imobilele a doi tineri, de 25 și 32 de ani, unde, polițiștii au găsit bunurile sustrase, astfel prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

După administrarea probatoriului, cei doi au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Ulterior, au fost prezentați instanței care a dispus arestarea preventivă a celor în cauză pentru 30 de zile.