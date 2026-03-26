Buhușiul devine capitala artelor spectacolului

peste 320 de elevi participă sâmbătă la Concursul Regional „CINE DRAMA” 2026

Cortina se ridică la Buhuși pentru o ediție record a Concursului Regional de Teatru și Scurtmetraj „CINE DRAMA”. Evenimentul va culmina sâmbătă, 28 martie, transformând orașul într-un hub creativ pentru tinerii artiști din întreaga țară, la doar o zi după celebrarea Zilei Mondiale a Teatrului.

Ediția din acest an marchează un succes răsunător în faza de înscriere: 320 de elevi, reprezentând 27 de instituții școlare din 11 județe și Municipiul București, vor urca pe scenă sau vor prezenta producții cinematografice în cadrul competiției.

Un maraton cultural de două zile

Proiectul debutează vineri, 27 martie, chiar de Ziua Mondială a Teatrului, cu o conferință dedicată educației prin artă, care va reuni specialiști și mentori în cadrul aceluiași proiect. Aceasta pregătește terenul pentru marea competiție de sâmbătă, unde creativitatea elevilor va fi evaluată la secțiunile:

• TEATRU: Monologuri, scenete și o secțiune specială de teatru în limba engleză.

• SCURTMETRAJ: O competiție tehnică și artistică ce vizează regia, imaginea, actoria și scenariul.

„Suntem impresionați de interesul masiv pentru ediția din acest an. Faptul că avem reprezentanți din 11 județe confirmă că CINE DRAMA a devenit un punct de referință pentru învățământul extrașcolar. Sâmbătă nu vom asista doar la un concurs, ci la o demonstrație de forță a talentului tânăr,” a declarat Ștefan Zaharia, organizatorul concursului.

Evenimentul este organizat de Palatul Copiilor Bacău – Structura Buhuși, în parteneriat cu Asociația „Arta, Cultură și Natură” și Asociația „Pasul lui Atlas”. Proiectul este inclus în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Interjudețene (CPEEI 2026), poziția 14.