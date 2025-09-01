Buhușiul a găzduit Conferința Medicală Națională – ediția a VI-a

La Buhuși a avut loc, în organizarea Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei”, Conferința Medicală Națională – ediția a VI-a, un eveniment care s-a impus ca un veritabil spațiu de dialog menit să atragă excelența în sănătate nu doar la nivelul județului Bacău, ci și în întreaga comunitate medicală din România.

Manifestarea s-a desfășurat sub genericul „Rolul spitalelor municipale și orășenești mono-specialitate în dezvoltarea calității actului medical: prezent și perspective”, punând accent pe provocările și soluțiile actuale din sistemul de sănătate.

Tema centrală a ediției din acest an – „Anul empatiei la Spitalul Prof. Dr. Eduard Apetrei Buhuși” – a adus în atenție o realitate esențială: dincolo de investițiile în clădiri, aparatură sau protocoale, medicina rămâne înainte de toate o profesie a umanității. Comunicarea, respectul și grija față de pacient au fost subliniate ca elemente definitorii pentru calitatea actului medical.

Conferința a reunit unsprezece module științifice și zeci de speakeri din întreaga țară, care au prezentat, în premieră la Buhuși, noutăți din domeniul medical. Cele două zile de dezbateri și prezentări au confirmat rolul evenimentului ca un reper profesional și științific în peisajul medical național.