La data de 31 ianuarie a.c, poliţiştii băcăuani au depistat un tânăr de 28 de ani, din Buhuşi, care ar fi încercat prin violenţă fizică să deposedeze de o sumă de bani un bărbat de 41 de ani din localitate. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că, la data de 30 ianuarie a.c., tânărul, în timp ce se afla în zona centrală a municipiului Bacău a lovit victima cu un obiect înţepător, încercând să o deposedeze de bani. Faţă de tânărul în cauză, poliţiştii au luat măsura reţinerii acestuia pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la tâlhărie calificată.

