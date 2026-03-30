Buhuși: Premieră medicală la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” – prima intervenție cu bloc de plex brahial ghidat ecografic

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a realizat, în premieră, prima procedură de bloc de plex brahial ghidat ecografic, utilizând aparatul Stimuplex, o tehnică modernă de anestezie regională care poate înlocui anestezia generală în anumite intervenții chirurgicale.

Procedura a fost aplicată cu succes în cazul unui pacient care a necesitat îndepărtarea materialului de osteosinteză la nivelul cotului (olecran). Intervenția s-a desfășurat fără complicații, iar pacientul are o evoluție postoperatorie foarte bună, potrivit reprezentanților unității medicale.

Noua tehnică aduce mai multe beneficii pentru pacient, printre care evitarea anesteziei generale, recuperare mai rapidă, control eficient al durerii postoperatorii timp de până la 24 de ore, precum și reducerea consumului de medicamente. De asemenea, metoda permite, în anumite cazuri, externarea pacientului în aceeași zi.

Medicii explică faptul că procedura combină ghidajul ecografic cu stimularea electrică a nervilor, ceea ce permite localizarea foarte precisă a structurilor anatomice. Astfel, crește siguranța intervenției și sunt reduse riscurile, inclusiv cele de leziuni nervoase.

Conducerea spitalului subliniază că introducerea acestei tehnici face parte din procesul de modernizare a serviciilor medicale, unitatea continuând să implementeze tehnologii de ultimă generație pentru a oferi pacienților îngrijiri moderne și sigure.