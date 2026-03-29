Buhuși: Laboratorul de microbiologie al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei”, modernizat prin fonduri PNRR

Laboratorul de microbiologie al Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a fost modernizat printr-un proiect finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), investiția aducând echipamente de ultimă generație și condiții îmbunătățite pentru diagnosticarea pacienților.

Reprezentanții unității medicale au anunțat că finalizarea lucrărilor marchează un moment important pentru sistemul medical local, modernizarea laboratorului urmând să contribuie la realizarea unor analize microbiologice mai rapide și mai precise.

Potrivit datelor spitalului, impactul investiției depășește nivelul comunității locale, în condițiile în care aproximativ 31,6% dintre pacienții tratați la unitatea medicală provin din alte județe.

Modernizarea laboratorului face parte dintr-un program mai amplu de îmbunătățire a infrastructurii medicale, cu scopul de a crește siguranța actului medical și eficiența diagnosticării.

Reprezentanții spitalului au precizat că vor reveni în perioada următoare cu detalii suplimentare despre proiect și despre noile dotări ale laboratorului.