Buhuși: Intervenție promptă pentru salvarea unei paciente cu afecțiuni cardiace severe

O pacientă dintr-o localitate a județului Neamț, cu afecțiuni cardiace severe, a fost stabilizată la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși și ulterior transferată cu elicopterul SMURD la Iași, pentru continuarea tratamentului de specialitate.

Potrivit reprezentanților unității medicale, femeia s-a prezentat la Compartimentul de Primiri Urgențe în stare gravă, fiind supusă imediat evaluărilor și investigațiilor necesare. O echipă medicală multidisciplinară a intervenit pentru stabilizarea pacientei, aceasta fiind scoasă din zona de risc vital.

După echilibrarea stării clinice, s-a decis transferul aerian către un centru universitar din Iași, unde vor fi inițiate proceduri terapeutice specifice patologiei cardiace diagnosticate.

Cazul evidențiază rolul esențial al spitalelor din teritoriu în gestionarea urgențelor majore și importanța colaborării dintre unitățile medicale și serviciile de intervenție aeriană în salvarea de vieți.