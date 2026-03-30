Buhuși: Bărbat reținut după ce a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat

Un bărbat de 32 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat conducând un autoturism, deși avea suspendat dreptul de a conduce, ca urmare a unei fapte anterioare de conducere sub influența alcoolului.

Potrivit polițiștilor, la data de 29 martie, în jurul orei 19:00, un echipaj de poliție rutieră din Buhuși a oprit în trafic, în afara localității Racova, un autoturism la volanul căruia se afla un tânăr de 32 de ani.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta fusese depistat anterior, la data de 3 martie, în orașul Buhuși, în timp ce conducea autoturismul având o alcoolemie de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acel caz, pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În urma noii depistări, polițiștii au întocmit un nou dosar penal, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul fără a deține permis de conducere.

Totodată, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.