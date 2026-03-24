Buhuși: Asistent AI integrat în centrala telefonică a spitalului; 675 de apeluri gestionate într-o lună

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a introdus un asistent bazat pe inteligență artificială integrat direct în centrala telefonică, devenind primul spital public din România care utilizează un astfel de sistem pentru comunicarea cu pacienții.

Potrivit reprezentanților unității medicale, în luna februarie 2026 sistemul a gestionat 675 de apeluri, în medie aproximativ 24 pe zi, oferind răspunsuri rapide și reducând timpii de așteptare.

Asistentul AI furnizează automat informații despre programări, specialități medicale, programul cabinetelor, serviciile de laborator și direcționează apelurile către compartimentele corespunzătoare, fără a fi necesară intervenția personalului.

Reprezentanții spitalului susțin că implementarea acestei soluții digitale contribuie la optimizarea fluxului de apeluri, reducerea timpilor de așteptare și eficientizarea activității administrative, oferind pacienților acces mai rapid la informațiile de care au nevoie.

Introducerea asistentului bazat pe inteligență artificială face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, prin care conducerea unității își propune să îmbunătățească accesul pacienților la servicii medicale și informații relevante.