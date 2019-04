Înainte de meciul de sâmbătă, cu Daco-Getica, antrenorul Florin Bratu i-a spus atacantului Valentin Buhăcianu: „Vali, în acest joc vreau să demonstrezi că nu degeaba ești unul din golgheterii campionatului”. Buhăcianu s-a conformat, înscriind două goluri. Unul mai frumos ca celălalt. „Toată lumea vorbește de al doilea gol, însă mie mi s-a părut mai frumos primul”, este de părere „Buhă”. „Dubla” de sâmbătă a relansat Aerostarul în lupta pentru evitarea retrogradării. Iar Buhăcianu, ajuns la 16 goluri, continuă să fie vice-golgheterul ligii secunde. Dar atacantul în vârstă de 25 de ani nu are de gând să se oprească aici. La orizont se întrevede Farul. Sâmbătă, la Constanța.

-„Buhă”, victorie mare cu Daco-Getica. O victorie care v-a ajutat să spargeți gheața după cinci înfrângeri la rând.

-Da, aveam nevoie ca de aer de această victorie. Am început bine, însă, după golul de 1-1, a urmat o perioadă ceva mai bună pentru ei. Repriza a doua, în schimb, a fost controlată de noi. Chiar am vorbit la pauză, să aglomerăm centrul terenului, că acolo sunt probleme. Am avut posesie, am avut si ocazii, printre care și un penalty, dar golul victoriei s-a lăsat așteptat până în prelungiri.

-A meritat însă așteptarea, reușita fiind una de generic. Hai să o refacem. Începând cu greșeala lui Udeanu, care putea să vă coste toate cele trei puncte.

-Au fost emoții mari. Eram undeva spre central terenului și când am văzut că Udeanu s-a băgat sub minge, mi-a fost teamă că luăm golul de 2-1. S-ar fi terminat totul. Din fericire, mingea s-a scurs prin fața porții, a urmat degajarea și cursa mea.

-Mai întâi, însă erai să scapi mingea în tușă.

-Așa este,o lovisem rău si era cât pe ce să iasă în aut. Am întins la timp piciorul ținând-o în teren. M-am gândit inițial să pătrund în centru, dar m-am gândit că este posibil să fiu blocat de fundașii lor centrali, așa că mi-am continuat cursa de-a lungul tușei, spre linia de fund.

-Acolo unde, odată ajuns, n-ai centrat, deși ai lăsat impresia că o vei face.

-Prima mea intenție asta a fost. M-am uitat spre careu, i-am văzut pe Tabacariu si pe Alex Ichim, apoi mi-am amintit că în urmă cu câteva minute avusesem o altă acțiune pe stânga în care centrasem, dar centrarea fusese blocată de Călințaru. Prin urmare, m-a hotărât să dau eu la poartă. Cum pot și unde pot. Mi-am facut mingea pe dreptul și, inițial am vrut să o lovesc cu interiorul, dar am preferat pâna la urmă să trag cu șiretul la colțul lung. Gol și victorie!

-Nici n-ai mai avut putere să te bucuri.

-Ba da, aveam putere, dar așa sunt eu, mai reținut.

-Chiar și după un astfel de gol?

-Chiar și după un astfel de gol. Sincer, am mai marcat goluri luând balonul din propria jumătate de teren. Ultima data a fost tot în liga secundă, pe vremea când jucam la Pojorâta. Și tot sincer, mie mi-a plăcut mai mult primul gol. Mi s-a părut mai frumos. Golul doi a fost însă mai important deoarece ne-a adus victoria.

-Ce ți-au zis colegii?

-Va dați seama că a fost nebunie mare și atunci, pe teren și mai târziu, în vestiar. Au tăbărât toți pe mine, spunându-mi că sunt mare. Cel mai fericit era Cătălin Vraciu, care ratase penalty-ul la 1-1. M-am bucurat mult că în felul acesta l-am ajutat și pe el. Este căpitanul nostru, un om de bază din toate punctele de vedere. Oricui i se poate întâmpla să rateze un penalty. Ar fi fost însă păcat să nu câștigăm sâmbătă. Meritam victoria. A fost presiune mare și am simțit-o cu toții.

-Ai revăzut golurile?

-Încă nu. Dar de-abia aștept să o fac.

-Ai ajuns la 16 goluri, instalându-te, vreme de vreun ceas pe locul 1 în ierarhia golgheterilor. Din păcate, Gavra nu te-a lăsat, marcând și el cu Farul.

-El are 17 goluri, dar mai sunt meciuri de jucat. Mi-ar plăcea să fiu în continuare printre principalii marcatori ai campionatului, dar prioritare sunt rezultatele echipei. Indiferent cine va da goluri, noi trebuie să luam puncte, cât mai multe puncte. Urmează o serie de meciuri care ne pot ajuta mult. Primul este cel cu Farul. Mergem acolo la victorie, nu la egal, desi este limpede că și remiza ne-ar avantaja.

-La cât ai estima șansele voastre de salvare de la retrogradare?

-Înainte de meciul de la Pitești am avut o discuție cu domnul Damaschin în care i-am spus că eu, personal, am încredere sută la sută că ne vom salva. După acest succes cu Daco-Getica, sunt în continuare foarte încrezător că vom evita retrogradarea.