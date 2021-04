Bugetul municipiului Bacău a fost adoptat în ședința de marți, 20 aprilie, însă nu în forma propusă de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, ci într-o formă modificată de Opoziție, care a propus un amendament în mai multe puncte. Cu toate acestea, fondurile pentru investiții nu au fost diminuate ci chiar sporite, mai mult, consilierii Opoziției alocând și bani pentru execuția trenului urban promis de primar în campanie și pentru care se alocaseră doar sumele necesare studiului de fezabilitate.

În principiu, bugetul este de 564 milioane de lei, din care bugetul local este de 448 de milioane, după cum a precizat primarul Viziteu. Din acești bani, în propunerea inițială de buget, 133 de milioane de lei erau pentru investiții. Se remarcă o creștere a fondurilor alocate Educației, de la 25 la 50 de milioane, Sănătății – de la 18 la 24 milioane, Protecției mediului – de la 67 la 87 de milioane. La lista de investiții inițială, consilierii din Opoziție au formulat un amendament prin care s-au suplimentat sumele pentru anumite capitole. După patru ore de dezbateri, condimentate de scârțâitul ușii de la sala de ședințe, care, într-un final a fost unsă, amendamentul Opoziției a fost votat iar bugetul a fost aprobat doar cu voturile Opoziției. Zece consilieri ai Puterii s-au abținut iar unul a votat împotrivă.

Elevii au venit în Consiliu să-și apere bursele

Pentru prima dată în Consiliu local au fost ascultați reprezentanții Asociației Elevilor, care au venit să-și apere bursele. Până anul trecut, bursele elevilor se plăteau din bugetul local; odată cu schimbarea Puterii, noul Consiliu a aprobat o hotărâre prin care bursele destinate elevilor aveau două surse de finanțare: bugetul național și bugetul local, acesta din urmă având sarcina doar de a suplimenta fondurile dacă ar fi fost cazul. Numai că bugetul național de anul acesta a venit cu o diminuare drastică a fondurilor necesare plăților burselor școlare și, logic, Consiliul local ar fi trebuit să susțină diferența. Lucru care nu s-a făcut în proiectul de buget pentru 2021, primarul Viziteu susținând că nu e treaba Consiliului să aloce diferența dacă bugetul de stat nu dă toți banii. Conform celor declarate de reprezentanții elevilor, pe baza proiectului de buget, 70% dintre școlarii băcăuani ar fi fost în pericol să nu-și primească bursele. Problema a fost rezolvată prin amendamentul aprobat de Opoziție, care a suplimentat fondurile în acest sens.

Vine trenul urban!

Actualul primar al Bacăului a promis, în campania electorală, că va face un tren urban în Bacău, care să unească Gara de Aeroport. În bugetul pe anul acesta nu au fost prevăzute fonduri decât pentru un studiu de fezabilitate. Opoziția a propus alocarea unui milion de lei pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv. În mod surprinzător, consilierii Puterii nu doar că au votat contra trenului urban, dar au propus – în două amendamente separate – să se ia banii de la acest obiectiv și să se finanțeze alte lucrări. Amendamentele au fost respinse, iar trenul urban are, acum, un milion de lei pentru începerea lucrărilor.

Contre pe bugetul CSM

Adrian Gavriliu, directorul Clubului Sportiv Municipal, a venit în consiliu să ceară o suplimentare a bugetului alocat. Bugetul clubului a fost redus drastic, de la 8,6 la 6,1 milioane de lei iar directorul Gavriliu a spus că sumele propuse nu pot acoperi necesarul. Primarul Viziteu i-a reproșat că sportivii de la club au salarii prea mari și că ar fi alte cluburi, mai performante, care pot opera cu bugete mai mici. Aspect respins de Gavriliu, care a reproșat administrației că este bombardat cu plângeri penale și controale. El a spus că dacă primarul îi cere demisia el și-o dă pe loc , dar va merge până la capăt și va face și el plângeri pentru abuzuri. Bugetul CSM a fost reîntregit în urma amendamentului Opoziției.

2.000 de lei pentru fiecare nou-născut

O propunere mai veche a independentului Dorin Chirilescu, de a se acorda, la naștere, fiecărui copil un cadou în valoare de 2.000 de lei a fost aprobată tot în amendamentul propus de Opoziție. Ideea, care este aplicată în multe alte orașe, inclusiv la Brașov, unde este primar USR, a fost respinsă de consilierii Uniunii Salvați România. Anca Groza s-a întrebat, retoric, care sunt beneficiarii reali ai acestui ajutor. “Singurii beneficiari reali sunt doar familiile aflate într-o situație precară, care beneficiază de alte forme de ajutor“, a precizat ea, fară să precizeze care ar fi acele forme. Ea a spus că, decât să se dea acești bani, mai bine s-ar face investiții în infrastructură. Ioana Dinu (PSD) a contrazis-o și i-a replicat faptul că acest cadou este necesar pentru foarte mulți oameni: “Și la acest moment sunt mămici care pleacă din Maternitate fară să aibă măcar bani de autobuz. Un ajutor de 2.000 de lei ar fi foarte bine venit”, a spus ea. Primarul Viziteu a calificat propunerea drept “populistă”, spunând că familiile tinere au nevoie, mai degrabă, de locuri de muncă, pentru că “de asta ne pleacă tinerii”.

“Măsurile aplicate la Oradea nu merg în Bacău”!

Gigi Candet (PPU SL) a precizat că bugetul pe 2021 este construit pe modelul Oradea: să se facă multe studii de fezabilitate pentru că, atunci când se ivește o finanțare, să se poată aplica. “Nu regăsim condițiile de la Oradea în Bacău”, a arătat acesta. “Ideea cu studiile este foarte bună teoretic. Practic, umplem biblioteca Primăriei cu SF-uri și nu mai ajungem niciodată să le punem în practică. Bugetul nostru ne permite să cheltuim atâția bani pe SF-uri”? Gigi Candet a declarat că prioritățile Bacăului trebuie să fie apa, spitalul, închiderea Celulei 1 de la groapa de gunoi și fluidizarea traficului.

Investițiile pe 2021

Construire grădiniță și creșă “Colegiul N.V. Karpen”;

Amenajare spațiu cu destinație de creșă în incinta Grădiniței nr.27;

Construire grădiniță și creșă scoală “Nicu Enea”, Calea Romanului nr.144;

Construire creșă Centrul bugetar “Mihai Drăgan”;

Modernizare și reabilitare Colegiul “Grigore Antipa”, aplicație POR;

Construire sală de sport – Scoală “Domnița Maria”;

Modernizare ateliere Colegiul “Grigore Antipa”;

Construire corp nou și modernizare clădire Grădiniță nr.18;

Lucrări de intervenție pentru creșterea performantei energetice clădiri publice – (Reabilitare termică) Colegiul Național “George Apostu” Municipiul Bacău;

Creșterea eficientei energetice a Școlii Gimnaziale “Alecu Russo”, Municipiul Bacău;

Modernizare și reabilitare Colegiul “N.V.Karpen”;

Amenajarea și utilarea spațiilor din Școala nr.10, Școala “Mihai Drăgan”, Colegiul V. Alecsandri, Liceul Anghel Saligny, Colegiul Ferdinand, Colegiul Gheorghe Vrânceanu, Colegiul Ion Ghica, Grădinița nr.24;

Construire Centru Administrativ integrat;

Construire Spital Municipal;

Construire clădire cu destinație spălătorie, arhiva și birouri administrative – Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău;

Construcție clădire destinată pacienților ce beneficiază de internare de zi și birouri administrativ -Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău;

Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, aplicație POR;

Construire spații necesare funcționării SMURD;

Reabilitare și modernizarea cabinetelor medicale;

Reabilitare PT 64 și PT 14, cu destinația de centru medical;

Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor “Hub pentru tineret” – Cinema Orizont, aplicație POR;

Reabilitarea și modernizarea ansamblului “Hotel Central” și “Teatrul Bacovia”;

Reabilitare “Casa Rafaila”;

Amenajare locuri de joaca pentru copii: Parc Catedrala, str. Cornișă Bistriței, str. Toamnei, ANL 50 bis, ANL Letea nr.32;

Modernizare și reabilitare Creșă nr.3, aplicație POR;

Modernizare și reabilitare Creșă nr.9, aplicație POR;

Modernizarea unei mari părți a sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bacău;

Construire Parc Industrial – LTE și infrastructura rutieră;

Construire platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane și instalarea de sisteme inteligente de colectare selectivă a deșeurilor stradale – SF/DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, alte taxe;

Închidere celula 1 – Depozit deșeuri;

Realizarea stației de demanganizare Gherăiești Bacău și a fronturilor de captare;

Consolidare /amenajare și punere în siguranță a zonei de protecție a conductei de aducțiune Valea Uzului Bacău, zona Masotea, comuna Ardeoani;

Înlocuire ansamblu hidraulic existent în camera vanelor de la rezervoarele Barați;

Dezvoltarea pieței de energie termică- etapa III – Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic;

Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău;

Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacău;

Construire strada Șiretului, et.II;

Construire strada Salciei;

Construire strada Prelungirea Bradului nr. 101-103;

Construire strada Corbului;

Construire, reabilitare și modernizare străzi, rețele apă, canalizări;

Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta, aplicație POR;

Modernizarea staţiilor de transport public , aplicație POR;

Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport, aplicație POR;

Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbănești , aplicație POR;

Traseu biciclete – semicircular – Mioriței, aplicație POR;

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea Vasile Alecsandri (Traseul tineretului și sportului), aplicație POR;

Coridor pentru deplasare nemotorizată Centru- Gara Bacău-Cartier CFR Sala polivalenta, aplicația POR;

Reamenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul zona rezidențială (home-zone), aplicație POR;

Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement : Centru-Insula de Agrement-Letea Veche, aplicație POR;

Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) între str. Milcov și rețea stradală Letea Veche;

Parcare colectivă rezidențială de tip “smart parking” în cartierul Bistrița Lac – Resistematizare;

Parcare str.9 Mai – Bdul Unirii – Resistematizare;

Parcare strada Mărășești nr.12-18 – Resistematizare;

Modernizare Zona Pod Narcisa;

Proiect integrat « Amenajare Parcări », în locul bateriilor de garaje : strada Carpați nr.10 ; strada Mioriței-Bradului-Tipografilor ; strada Ștefan cel Mare (Gepex) ; strada Martir Horia-Ardealului-Mioriței.

Amendamentul Opoziției

Amendamentul comun al Opoziției a vizat realocarea a peste 21 de milioane lei, de la „Cheltuielile de funcționare”, către obiective de investiții și dezvoltare locală, având în considerare priorități precum combaterea pandemiei și întărirea sistemului medical, atragerea de fonduri europene și finanțarea unor obiective de investiții de care depinde siguranța cetățenilor și a orașului. Consilierii Opoziției spun că ar fi descoperit în proiectul de buget, sume umflate artificial și nejustificat disimulate în așa-zise cheltuieli de funcționare, sub alineate precum „Alte cheltuieli…”, „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii…” etc, fără indicarea concretă a modului în care se dorea cheltuirea acestor fonduri publice. Astfel, consilierii PSD, PPU SL, PER, Pro România și Dorin Chirilescu (independent) au propus:

– Asigurarea integrală a fondurilor pentru bursele elevilor, în sensul hotărârii deja aprobate de Consiliul Local (cuantumul prevăzut în proiectul de buget este complet insuficient și neacoperitor);

– Asigurarea fondurilor necesare pentru acordarea tichetelor valorice persoanelor vârstnice din Bacău, precum și creșterea plafonului de acordare a acestor tichete de la 1386 la 1500 lei;

– Susținerea funcționării clubului orașului, CSM Bacău, și asigurarea unui buget în acord cu promisiunile făcute de primarul Viziteu la întâlnirea cu antrenorii clubului, desfășurată în ianuarie la Centrul de Afaceri;

– Finanțarea programului „Clasa zero”, de modernizare și dotare a claselor pregătitoare și claselor a V-a;

– Acordarea a 2000 de lei pentru fiecare nou-născut băcăuan, sumă dată familiilor de tineri (cu condiția ca unul dintre părinți să aibă contract de muncă în derulare);

– Renovarea unor săli de sport, precum și acordarea de sprijin financiar pentru mai multe asociații sportive.

Cu o parte din suma de 21 milioane lei luată de la cheltuielile de funcționare, precum și prin realocarea unor sume prevăzute la secțiunea „Dezvoltare”, s-au suplimentat alocările bugetare pentru obiectivele de investiții: Finalizarea pavilionului „Spital Municipal” – plus 2 milioane lei; Reabilitarea și modernizarea Stadionului municipal (pe locația actuală) – plus 2 milioane lei; Ecologizarea fostei gropi de gunoi (celula 1) – plus 2 milioane lei; Demararea lucrărilor la trenul urban – plus 1 milion lei.