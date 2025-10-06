Bronxul cucerește Bucovina — generația care crește visul judo-ului românesc

Bucovina a vibrat în acest weekend sub energia și spiritul celor peste 400 de tineri judoka veniți din România, Republica Moldova și Ucraina, reuniți la Turneul Național Kids Bucovina – o competiție care a depășit cifrele unui simplu clasament sportiv și s-a transformat într-o adevărată lecție de curaj, pasiune și caracter.

Printre cluburile participante, Bronx ☯️ a atras privirile prin forța colectivului și prin emoția autentică a unei echipe care respiră unitate, încredere și disciplină. Conduși de Zodian Sorin, Adochitei Mărioara, Bungardean Cătălina și Zodian Daniel, sportivii au demonstrat că munca începută acum doi ani începe să rodească.

„Nu ne uităm doar la medalii, ci la evoluție. Fiecare ippon, fiecare luptă pierdută sau câștigată contează. Când vezi un copil care ieri plângea de teamă, iar azi intră pe tatami cu ochii aprinși, știi că ești pe drumul cel bun”, a declarat Zodian Sorin, antrenor de judo Bronx ☯️.

Competiția a fost o verificare esențială în vederea *Turneului Internațional „Judo Fără Bariere”*, care se va desfășura la *Bacău, între 24 și 26 octombrie*, dar și un *test de forță* pentru Campionatele Naționale ale anului viitor.

Tinerii judoka au adus acasă rezultate care confirmă un progres constant și un moral excelent în cadrul lotului:

磊 Dăncuța Eliza, medalie de aur, categoria 32 kg

雷 Zodian Alexandru, medalie de bronz, categoria 25 kg

雷 Ichim Alesia, medalie de bronz, categoria 29 kg

Toți evoluând la categoria U10, acolo unde emoția se amestecă cu inocența, iar ambiția are chipul curajului.

La categoriile mici Ui Vătăfu Thomas (19 kg) și Vătăfu Theodor (20 kg) au cucerit de asemenea medalii de bronz , demonstrând un spirit de luptă remarcabil.

Aproape de podium s-au aflat Draga Elena și Roman Alexandru, doi copii care au arătat determinare și potențial.

„Mai e nevoie doar de puțină încredere. Nu tehnica lipsește, ci curajul de a te vedea învingător. Asta construim zi de zi”, a mărturisit Adochitei Mărioara, una dintre antrenoarele care cresc generațiile Bronxului cu răbdare și suflet.

O echipă care nu se teme să viseze

Pentru Bronx ☯️, Bucovina nu a fost doar o competiție, ci o *confirmare a unei viziuni*: aceea că judo-ul nu e doar sport, ci un *instrument de formare umană*.

„În fiecare copil vedem o poveste. Unii vin timizi, alții vin cu greutăți de acasă. Pe tatami, toți devin egali. Toți învață să cadă, să se ridice și să lupte. Asta e filosofia Bronxului”, spune Zodian Daniel, fondatorul clubului și promotorul conceptului „Judo Fără Bariere”.

De altfel, competiția de la Bacău din octombrie va fi o piatră de hotar pentru sportul incluziv românesc, un eveniment unde sportivii cu și fără dizabilități vor concura împreună, sub semnul respectului, prieteniei și curajului.

„Copiii noștri cresc frumos. Învață să se salute, să respecte, să ajute. Când un copil ridică alt copil căzut pe tatami, e mai mult decât judo – e educație”, completează cu emoție *Bungardean Cătălina*, antrenoare Bronx ☯️.

Dincolo de rezultate

Performanța Bronxului la Bucovina a fost descrisă de antrenori ca un moment de respirație colectivă, o dovadă că munca de zi cu zi, antrenamentele grele, lacrimile și zâmbetele din sală dau roade.

„E doar începutul. Medaliile de azi sunt mângâieri pe suflet, dar adevărata victorie e formarea acestor copii. În câțiva ani, România va vorbi despre ei”, a încheiat Zodian Daniel, privindu-și echipa cu un amestec de mândrie și recunoștință.

Bronx ☯️ rămâne, așa cum și-a propus, mai mult decât un club sportiv — o familie care transformă energia copiilor în forță, disciplină și speranță.

Iar în Bucovina, acea forță s-a văzut în fiecare privire, în fiecare înclinare a capului, în fiecare luptă dusă cu inima.