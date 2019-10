Asociația BronxPeople, un ONG înființat în Bacău la începutul anului 2018 din visurile și idealurile unor oameni care au decis să construiască un viitor mai frumos pentru comunitatea băcăuană, s-a făcut remarcată de-a lungul timpul prin numeroasele proiecte preponderent sociale, încercând să ajute categoriile defavorizate să se integreze pe plan social și să diminueze gradul de marginalizare pe care acestea îl resimt, precum și prin încurajarea tinerilor la liberă exprimare, responsabilitate socială și determinare în ceea ce privește lupta pentru atingerea obiectivelor lor.

Printre cele mai importante proiecte implementate până în prezent, amintim: „Gătim pentru oamenii străzii”, „ShoeBox”, „Coșulețul de Paște”, „Un mărțișor cald”, „O nouă șansă”, „Speranță pentru viață! Donează sânge!”, „Se poateși aici!” etc. , prin care familia BronxPeople a încercat să transfigureze aspectul comunității băcăuane, creând o societate mai prietenoasă, mai responsabilă, mai receptivă la nevoile celor din jur. Proiectele noastre au fost primite pozitiv de fiecare dată, având-o aproape pe prefecta Bacăului, Maricica Coșa, care a gătit alături de voluntarii BronxPeople la „Gătim pentru oamenii străzii”, Poliția și Jandarmeria Bacău, care au venit la donat sânge etc., precum și prieteni din alte județe, întrucât, la a treia ediția a proiectului „Speranță pentru viață! Donează sânge!”, s-au amenajatpuncte de donareși în județe precum Brașov, Oradea, Sibiu, Suceava și în București. După prima ediție „Se poate și aici”, considerația oamenilor și atașamentul față de ceea ce face Asociația BronxPeople ne-a fost reconfirmată când unul dintre participanți, Silviu Adăscăliței, un tânăr producător de preparate din lapte de capră cu 6 copii a dorit să doneze subvenția primită din crescutul caprelor Asociației BronxPeople, demonstrând că nu banii contează atunci când vrei să îi ajuți pe cei din jurul tău, ci sufletul, spiritul de solidaritate, dorința de a asculta și de a transmite mai departe povestea celor pe care îi întâlnești.

Odată cu inaugurarea Centrului Familial ,,Maria” Bronx, întreprioritățileasociației s-a adăugatșidezvoltarea socio-educativă a unui număr de 14 copii preluați din sistemul de plasament băcăuan, sportivi de performanță, care au obținut numeroase premii la competiții naționale și internaționale de judo. Ideea construirii centrului a plecat de la Daniel Zodian, care a găzduit de-a lungul timpului sportivi fără posibilități materiale în propria casă, pentru a le oferi un punct de sprijin și o familie celor care au avut nevoie. De aceea, odată ajunși în centru, copiii nu au fost tratați cu glacialitate, ci au fost integrați în familia BronxPeople, cea care oferă afecțiune și sprijin oamenilor, pentru a-și împlini visurile. Întrucât cei de la Bronx iubesc arta sub toate formele ei, pentru a strânge fonduri destinate susținerii centrului, s-au preparat dulcețuri din vinde Avereștiîn trei sortimente( Zghihară cu Portocală, Busuioacă cu Fructe de Pădure, Fetească Neagră cu Prune Uscate), care, pe lângă parfumul și savoarea vinului, ascund poveștile copiilor, ale formării și devenirii asociației și îi încurajează pe toți să fie mai atenți la cei din jur, la istoriile pe care le poartă înscrise în priviri. În prezent, este nevoie de un microbuz 8+ 1 pentru a-i duce pe copiii care locuiesc la centru la școală și la antrenamente, deoarece costurile pentru utilizarea mijloacelor de transport în comun sunt foarte ridicate și, de aceea, asociația solicită ajutorul tuturor celor care vor să fie alături de familia BronxPeople, pentru a le oferi acestor copiii șansa de a-și construi un viitor. Donațiile se pot face în contul ASOCIATIA BRONX PEOPLE , RO87CARP004001243861RO02 deschis la Patria Bank , CUI 39102367 cu specificatia ,,Pentru Microbuz Bronx”.

Pe parcursul activității desfășurate cu copiii din sistemul de plasament băcăuan, asociația s-a bucurat de sprijinul DGASPC Bacău, reprezentat de Daniela Țîțaru( directoarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău), care a manifestat un interes sporit pentru bunăstarea copiilor și a ajutat de fiecare dată ONG-ul în activitățile de promovare în domeniul social, și de Sorin Bârlădeanu( direct general adjunct Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului), care i-a susținut pe copiii de la Centrul Familial Maria Bronx să participe la competițiile de judo( echipament, transport etc.), încurajându-i pe aceștia să își urmeze visul.De asemenea, Asociația BronxPeople a fost și este sprijinită de Gigi Mandici( director Auchan Bacău), de Simba Invest, de Răzvan Horoi( Agricola Bacău), de Laurențiu Ficău( Filial), precum și de numeroase alte persoane, care au demonstart că atunci când vrei să faci un bine celor din jur, este imposibil să rămâi singur, odată ce povestea ta este transmisă oamenilor.

Prin proiectul ,,Oferă-i unui copil o vacanță la mare!”, s-au strâns fonduri pentru o tabără pe litoralul românesc în perioada 31.08.2019- 07.09.2019, în care un număr de 27 de copii din sistemul de au beneficiat de un program de relaxare la mare, alături de cursuri de înot, de antrenamente pe plajă, precum și de un program interactiv de învățare. Costurile proiectului se ridică la aproximativ 24.300 lei, o mare parte fiind acoperite cu sprijinul prietenilor BronxPeople, numeroși dealtfel, persoane publice, sportivi, precum și oameni simpli, dar cu un suflet mare, care au demonstrat că vor să fie alături de niște copii cu un potențial extraordinar ori de câte ori aceștia vor avea nevoie. Au donat nume cu rezonanță ale Bacăului precum Silviu Pravăț, vedete precum Paula Seling, care a fost alături de noi și la Swimathon, în 2018, dar și asociații: APF, LicuriciiCâmpulung, Inner Wheels etc.

Odată cu începerea școlii, a fost demarat și proiectul ,,Oferă o masă caldă pentru un elev!”, care constă în colectarea de fonduri în incinta unui număr de 16locații din Bacău: Valhalla, Berăria cu Noroc, Latin, Boulevard, Villa Borghese, Lake House, Gourmet Pizza, La Maison du Vin, Școala Postliceală Sanity, Băcănia Preparatele Măriucăi, Agricola, Auto-Land, La Strada Gară și Centru,Academia de Lifestyle dr. Diana Avasalcei și Mau Café. Clienții pot lăsa bani într-o urnă, care va fi însoțită de un rollup, pentru a susține copiii cu posibilități financiare reduse, pentru care, de multe ori, lipsa hranei intervine cu mersul la școală. Banii strânși vor fi folosiți în incinta restaurantelor partenere, pentru copii proveniți din familii sărace, sportivi care au rezultate sau elevi care s-au făcut remarcați pe plan educațional, în ciuda condițiilor grele de viață.

Una dintre noutățile cu care vine anul acesta Asociația BronxPeople este organizarea unor tabere pentru copii, care pun accentul pe dezvoltarea prin artă, sport și pe învățare interactivă. Prima tabără va avea loc la Moinești, în perioada 27.10.2019- 02.11.2019, unde se vor derula ateliere pentru cei mici, de film, fotografie, desene animate și realizare de păpuși, fiind un loc în care părinții pot trimite copiii, rezolvând problema lipsei de timp și a persoanelor cu care să îi lase în grijă pe parcursul vacanței. Prețul taberei este de 1130 RON/ copil, iar detalii suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0759 021 146 sau pe pagina de Facebook ,,Vacanță cu Bronx”. Următoarea tabără va fi la Vălenii de Munte, în perioada 04.01.2020- 11.01.2020, unde se va derula un program intensiv de fitness pentru doamne și domnișoare, dar și multe alte activități recreative( de exemplu, vizitat podgorii și degustări de vin). Pe parcursul verii, vor fi organizate tabere de creație și de engleză, atât la Moinești( 1130 RON), cât și la Costinești(1630 RON), unde copiii vor participa și la cursuri de înot, vor merge în excursii și drumeții, vor învăța lucruri noi și se vor distra. Taberele sunt coordonate de personal tânăr, voluntari BronxPeople, oameni optimiști, plini de energie și dedicare, care vor să le ofere celor mici un timp de neuitat. Detalii despre aceste activități se vor posta periodic pe pagina de Facebook ,,Vacanță cu Bronx”.

BronxPeople așteaptă membri și voluntari care doresc să se alăture visului nostru de a-i ajuta pe cei din jur, de a propaga informarea, cultura, educația, responsabilitatea socială și civică, de a fi diferiți, inventivi și surprinzători, de a crea o societate colorată, care să ofere șanse egale tuturor componentelor ei. Sediul nostru se află se strada Cornișa Bistriței nr. 29-30, iar detalii suplimentare se pot găsi pe site-ul www.bronxpeople.wordpress.com sau pe pagina de Facebook BronxPeople.

BronxPeople, o organizație ,,făcută de oameni pentru oameni!”, încearcă să fie mereu acolo pentru cei care au nevoie, susținând egalitatea de șanse, accesul la un trai decent, la educație și îi încurajează pe toți să se implice în ridicarea nivelului de trai al semenilor noștri!