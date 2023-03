Bronx, prima participare la Special Needs World Judo Games

De-a lungul timpului, unul dintre scopurile CS Bronx Powerlifting Club Bacău a fost promovarea judoului ca instrument de bază într-o dezvoltare armonioasă, care să garanteze nu doar incluziunea socială, ci, mai ales, o armonie între corp, minte și emoții. În marea majoritate a cazurilor, un copil care practică judo este un copil fericit, un copil care a înțeles principiile după care se ghidează activitatea din dojo și care, în relație cu ceilalți, va aplica mereu codul moral introdus de Jigoro Kano: politețea, curajul, sinceritatea, onoarea, modestia, respectul, autocontrolul și prietenia.

CS Bronx Powerlifting Club Bacău lucrează cu copii și tineri cu deficiențe încă din anul 2016, când primii sportivi cu deficiențe de vedere ai clubului pășeau încrezători pe saltea. În 2022, proiectul „Judo se joacă, CE Spui?” a întărit secția Special Needs a clubului nu doar prin atragerea de noi antrenori și parteneri din afara țării, precum Special Needs Judo Foundation, care să se alături inițiativei de a promova judoul adapat în instituțiile de învățământ în care sunt înscriși copii și tineri cu nevoi speciale, pentru care judoul ar putea deveni calea către o normalitate asumată, curaj, înceredere, bucurie și acceptare deplină de sine, ci și prin organizarea Turneului Internațional „Judo se joacă, CE Spui?” și prin participarea sportivilor Special Needs ai clubului la din ce în ce mai multe competiții naționale și internaționale.

După primele medalii de aur obținute la Campionatul Național Special Needs Cluj-Napoca și la European Special Needs Judo Festival Poschiavo, din 2022, surorile Denisa și Nicoleta Oprea vor participa, în perioada 14-16 aprilie 2023, la Special Needs World Judo Games din Olanda, unde promit să dea tot ce au mai bun și să cucerească podiumul. La competiție, va participa și Mărioara Adochiței, una dintre cele mai vechi sportive ale clubului, pentru care judoul, dincolo de sport, reprezintă un mod de a fi, de a se comporta și de a-și visa viitorul. Cele trei sportive practică judo din pasiune și, atunci când sunt pe saltea, se simt mai încrezătoare, mai creative și mai libere să se exprime. Fetele au fost și unele dintre voluntarele de bază din cadrul proiectului „Judo se joacă, CE Spui?”, iar implicarea lor în cadrul antrenamentelor a atras și susținut peste 50 de copii cu CES să practice judo și să facă mișcare, astfel încât să ducă un stil de viață mai sănătos, să aibă mai multă încredere în ei înșiși și să-și facă prieteni noi în cadrul antrenamentelor.

„Visul nostru cel mai mare, în Olanda, este să reușim să dăm tot ce avem mai bun, să descoperim lucruri noi, să avem mai multă încredere în ceea ce am învățat și în abilitățile pe care ni le-am format la sală, dar și să ne facem prieteni. Și, mai mult de atât, visăm să ne calificăm la Special Olympics World Games 2023, în Berlin, tocmai pentru a-i face pe cei care ne-au susținut mândri de noi și să demonstrăm ceea ce însemană Bronx Sport Club”, a spus Mărioara, sportivă CS Bronx Powerlifting Club Bacău.