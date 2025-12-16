Braconaj la Itești: mistreț împușcat ilegal

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au fost sesizați de paznicul de vânătoare al fondului cinegetic din comuna Itești, după ce acesta a descoperit un mistreț împușcat pe un teren agricol din extravilan.

Verificările efectuate de oamenii legii au arătat că, în seara de 13 decembrie, un bărbat de 34 de ani, din comuna Racova, ar fi împușcat animalul fără a avea drept de vânătoare, folosind o armă de vânătoare.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconaj cinegetic și uz de armă fără drept, iar arma folosită a fost ridicată pentru expertize și continuarea anchetei.

Conform legii, vânătoarea fără autorizație constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă între 5.000 și 25.000 de lei.