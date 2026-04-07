Box: Băcăuanul Tudor Constantin Condurache, bronz la Cupa României de Tineret

Sportivul antrenat de Dan Blaga la ACS Dan Gym Box Bacău a urcat pe treapta a treia a podiumului la +90 kg

Sezon nou, obiceiuri… vechi. Vechi, dar bune! ACS Dan Gym Box continuă și în 2026 ceea ce a arătat în 2025: ambiție, determinare, valoare. Și, evident, rezultate! A arătat-o și la Cupa României de Tineret derulată recent, la Brăila și care a reunit nu mai puțin de 60 de cluburi din întreaga țară.

În această companie selectă, gruparea băcăuană fondată și pregătită de Dan Blaga a fost prezentă pe podium la categoria de greutate +90 de kilograme, acolo unde Tudor Constantin Condurache a cucerit medalia de bronz. O reușită cu valoare de confirmare, în condițiile în care Tudor ocupase locul 3 și la Naționalele de anul trecut.

„Reușita lui Tudor Constantin Condurache, materializată ca urmare a unor meciuri intense, este una remarcabilă. În contextul unei concurențe acerbe, fiecare victorie cântărește greu, iar fiecare prezență pe podium reprezintă rezultatul unei munci susținute și al unui caracter puternic. Tudor a demonstrat încă o dată că perseverența și disciplina sunt cheia succesului. A luptat cu ambiție în fiecare rundă, dând dovadă de curaj și inteligență sportivă, calități care i-au adus un pe deplin meritat loc pe podium. Rezultatele sale arată nu numai talent, ci și o pregătire serioasă, susținută de antrenori dedicați și de un club care investește în viitor”, a declarat antrenorul ACS Dan Gym Box, Dan Blaga, care a concluzionat:

„Performanța din acest an nu este întâmplătoare, Tudor reușind aceeași clasare și la Campionatul Național din 2025. Privind înainte, ambițiile sunt și mai mari. Urmează Naționalele, unde Tudor și echipa sa își propun o figură și mai frumoasă, țintind argintul sau chiar aurul. Cu fiecare meci, Tudor Constantin Condurache nu doar că își construiește propriul drum în sport, dar devine și un exemplu pentru tinerii care visează să urce în ring și să lupte pentru a face performanță”.