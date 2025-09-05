Blocul din centrul orașului, în care proprietarii urcă cu lanterna!

Începând din data de 3 Septembrie 2025 scara A, Blocul 151 din Calea Mărășești, zona Tic Tac a rămas fără energie electrică.

Astfel nu funcționează interfonul, liftul și bancomatul care este montat la intrare în scară.

Noi, locatarii, am semnalat acest aspect încă din primele momente, însă răspunsurile au fost : “ astăzi s-a achitat factura” ori “ va merge astăzi cineva de la Asociația nr 31 și va discuta la E on, să vedem poate se rezolvă” și alte răspunsuri aberante.

Nimeni din cei din conducere și alți membri nu a venit în sprijinul nostru.

Scara are doua niveluri unde nu sunt apartamente și alte 10 niveluri cu apartamente, așadar locatarii de la ultimele etaje se roagă să nu li se termine bateria telefonului până ajung la ultimul etaj.

Ori să nu se împiedice de vreun om al străzii care poate intra fără grijă în scară oricând vrea și să-și facă nevoile.

Lipsa de comunicare și incompetenta de care dă dovadă conducerea Asociației de proprietari nr 31, cat și a altor membri este răspunsul pe care locatarii acestei scări îl primesc de 3 zile.

Sunt cu siguranță și alte nereguli care se mușamalizează.

Un locatar

