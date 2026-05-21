Blocat în trafic

A început din nou sezonul marșurilor absolvenților. În fiecare an vedem elevi și studenți îmbrăcați festiv, plini de emoție și entuziasm, traversând centrul orașului pentru a marca finalul unei etape importante din viața lor. Și este firesc să fie așa. Tinerețea are nevoie de astfel de momente de bucurie publică. Totuși, observ că există și aici „absolvenți și absolvenți”.

Unii, mai puțin norocoși sau poate mai puțin „vizibili”, defilează frumos pe trotuar, fără să deranjeze pe nimeni. Alții primesc aprobarea să ocupe strada principală, iar atunci întreg orașul intră în blocaj. Și aici apare întrebarea firească: de ce trebuie ca mii de oameni să stea blocați în trafic zeci de minute pentru un astfel de eveniment? Nu toți cei aflați în mașini sunt la plimbare. Unii merg la serviciu, alții la medic, la o urgență, la gară sau au pur și simplu treburi importante. Nu cred că bucuria unei categorii trebuie să se transforme automat în disconfortul tuturor celorlalți. Nu contest dreptul absolvenților de a sărbători. Dar poate că astfel de manifestări ar trebui organizate mai echilibrat, fără închiderea arterelor principale sau măcar la ore care să afecteze cât mai puțin circulația.

Orașul aparține tuturor, nu doar celor care au acces la aprobări speciale și expunere maximă. Paradoxal, tocmai cei care vorbesc mereu despre civilizație, mobilitate urbană și respect reciproc par să uite că respectul trebuie să funcționeze în ambele sensuri. Cetățeanul de rând nu ar trebui să fie obligat să accepte orice blocaj doar pentru că un eveniment este considerat „frumos”.

Da, este frumos pentru participanți. Pentru ceilalți însă, care stau în coloană cu motorul pornit și nervii întinși, experiența este mult mai puțin festivă. Mai există și o altă problemă: precedentul pe care îl creează astfel de practici. Dacă pentru fiecare promoție, fiecare instituție sau fiecare eveniment festiv se va considera normală blocarea centrului orașului, atunci vom transforma spațiul public într-o succesiune de restricții și ambuteiaje permanente. Înțeleg nevoia de spectacol și fotografii pentru rețelele sociale, dar administrația locală ar trebui să găsească un echilibru între imagine și funcționarea normală a orașului.

Cu respect,

Un șofer blocat „festiv” în trafic