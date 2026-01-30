Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău și-a sărbătorit hramul prin Liturghie arhierească și momente de aleasă trăire duhovnicească

Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Bacău și-a sărbătorit vineri, 30 ianuarie, hramul, cu prilejul praznicului închinat Sfinților Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, eveniment de mare însemnătate duhovnicească pentru comunitatea parohială.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie arhierească a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, exarh al mănăstirilor din eparhie, părintele Eugen-Ciprian Ciuche, protoiereu al Protopopiatului Bacău, preoții slujitori ai bisericii – părintele paroh Aurel Cîrlan, părintele Marian Gliga și părintele Mihai-Flavius Balaban – alături de alți clerici invitați și trei diaconi.

La slujbă au participat numeroși credincioși, care s-au bucurat de binecuvântarea arhierească și de momentele de rugăciune. În cadrul Sfintei Liturghii a avut loc hirotonia în treapta de diacon a teologului Andrușcă Ion, pe seama Capelei „Sfântul Ioan Teologul” a Protopopiatului Onești.

Spre finalul slujbei, la eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a binecuvântat credincioșii și a adresat un cuvânt de apreciere pentru activitatea pastorală, misionară și socială a parohiei, pe care a caracterizat-o drept o adevărată „Vasiliadă”.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Teofil a prezentat volumul „Sfinții Trei Ierarhi, chipuri vii ale teologiei trăite”, semnat de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim Giosanu și apărut la Editura Filocalia în anul 2026, carte care a fost oferită tuturor credincioșilor prezenți. Ierarhul a subliniat actualitatea exemplului Sfinților Trei Ierarhi, evidențiindu-i ca modele de credință, teologie trăită și responsabilitate față de aproapele.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre rolul Sfinților Trei Ierarhi în viața Bisericii, arătând importanța memoriei și a continuității spirituale, într-o lume marcată de uitare, și subliniind valoarea lor ca repere pentru întreaga creștinătate.

În contextul Anului Omagial al pastorației familiei creștine, au fost oferite copiilor prezenți icoane reprezentând Familia Sfântului Vasile cel Mare, precum și icoana Anului Comemorativ al sfintelor femei din calendar, ca semn al prețuirii și al grijii Bisericii față de cei mici.

La final, părintele paroh Aurel Cîrlan a adresat mulțumiri ierarhilor, soborului slujitor și credincioșilor pentru participarea la acest moment de sărbătoare. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup psaltic format din teologi absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, contribuind la solemnitatea slujbei.