În anul 2017 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău a contribuit la îndeplinirea obiectivelor şi misiunilor specifice ce revin Jandarmeriei Române în plan teritorial, exercitându-şi atribuţiile cu profesionalism în scopul asigurării unui climat de ordine şi normalitate, a ordinii şi liniştii publice, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, apărării proprietăţii publice şi private, protecţiei instituţiilor fundamentale ale statului – factori decisivi în consolidarea şi afirmarea Jandarmeriei Române ca instituţie furnizoare de securitate publică, puternică, credibilă şi stabilă, pusă exclusiv în slujba cetăţeanului. Activitatea desfăşurată la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău în anul 2017 a vizat, în principal, adoptarea unor măsuri şi acţiuni specifice în domeniul creşterii gradului de siguranţă al cetăţeanului, ordinii şi siguranţei publice, consolidării sistemului de pregătire precum şi promovarea atitudinii proactive, a transparenţei şi a deschiderii în relaţiile cu mass-media, pentru consolidarea încrederii şi înţelegerii de către cetăţeni, a rolului, misiunilor şi rezultatelor unităţii.

Pe linia organizării şi executării misiunilor specifice Jandarmeriei , unitatea a acţionat pe toate palierele specifice, conform competenţelor legale. Astfel, în segmentul asigurării ordinii publice, efortul principal a fost direcţionat în vederea executării în condiţii cât mai bune a acestor misiuni şi pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente sau situaţii care să ducă la tulburarea ordinii şi liniştii publice, cu impact major asupra siguranţei cetăţeanului. Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării activităţilor din spaţiul public au fost organizate şi executate următoarele misiuni:

– peste 800 de misiuni de asigurare a ordinii şi liniştii publice;

– asigurarea reacţiei imediate şi eficiente la peste 800 de intervenţii la solicitare prin SNAU 112 sau telefonic;

– executarea a peste 1700 de acţiuni în comun cu alte instituţii, îndeosebi cu structurile de poliţie.

Menţinerea ordinii publice s-a efectuat conform competenţelor legale, atât independent cât şi în cooperare cu structurile de poliţie, concretizate în misiuni de patrulare, acţiuni punctuale executate în pieţe, târguri, oboare, acţiuni în zone cu potenţial criminogen ridicat precum şi alte genuri de misiuni. Având în vedere situaţia operativă înregistrată în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar în ultimii ani precum şi necesitatea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă pentru elevi şi cadrele didactice, în baza planului cadru de acţiune aprobat de prefectul judeţului Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău a acţionat pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău, pentru protecţia elevilor şi cadrelor didactice. În segmentul menţinerii ordinii publice , misiunile executate au fost concretizate în:

– peste 300 de acţiuni punctuale în zona instituţiilor de învăţământ, pieţelor, târgurilor, oboarelor precum şi în alte zone de interes operativ;

– organizarea a peste 13.000 de patrule de ordine şi siguranţă publică , realizate independent sau în cooperare cu structurile de poliţie. Un alt domeniu important de referinţă în activitatea instituţiei l- au constituit alegerile locale desfăşurate în minicipiul Moineşti, fiind asigurate măsuri de protecţie a locaţiilor în care s-a efectuat votarea, protecţia buletinelor de vot pe timpul transportului precum şi alte misiuni specifice.

Au fost puse în aplicare peste 1900 de mandate de aducere a unor persoane la sediul instanţelor de judecată în vederea audierii sau efectuării altor acte procedurale specifice. Pe linia activităţilor de prevenire a faptelor antisociale au fost efectuate peste 300 de astfel de acţiuni, punându-se accent pe prevenirea violenţei în mediul şcolar, a delicvenţei juvenile, prevenirea violenţei în sport şi a consumului de droguri. Pe timpul executării misiunilor specific Jandarmeriei în anul 2017 au fost constatate fapte cu caracter contravenţional sau penal, jandarmii aplicând măsurile legale în funcţie de caracterul şi gradul de pericol social al faptelor constatate. În acest context precizăm că au fost constatate în total, atât independent cât şi în cooperare cu poliţia, aproximativ 500 de fapte cu caracter penal (loviri şi alte violenţe, furturi, infracţiuni în domeniul piscicol, distrugeri ). De asemenea au fost constatate peste 6000 de fapte cu caracter contravenţional sancţionate cu avertismente şi amenzi, valoarea totală a amenzilor depăsind suma de 1.300.000 lei (comercializarea ilegală a unor produse, tulburarea ordinii şi liniştii publice, .refuzul de prezentare a datelor de identitate, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice etc.). Pe linia misiunii de pază şi protecţie a obiectivelor , unitatea a asigurat paza şi protecţia unui număr de 25 obiective precum şi a aproximativ 200 de km. de conducte transport produse petroliere din judeţ, jandarmii acţionând pentru prevenirea sustragerilor şi semnalarea operative a avariilor ; de asemenea au fost monitorizate peste 100 de transporturi cu caracter special şi 50 de transporturi de valori. De asemenea, au fost executate peste 800 de transporturi corespondenţă clasificată şi 160 de transporturi speciale, de bunuri şi valori. Concluzionând, prezenţa activă a jandarmilor în viaţa comunităţii în anul 2017 ca principalul reper al statutului acestei instituţii, de structură sigură, credibilă, stabilă şi eficientă a statului român. Le mulţumim tuturor pentru sprijinul acordat şi le urăm în anul 2018 cât mai multe realizări personale şi profesionale , satisfacţii, sănătate şi putere de muncă. Compartiment informare şi relaţii publice

