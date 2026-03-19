Bilanț anual și noi angajamente pentru cinstirea Memoriei Eroilor, la Filiala ANCE din Bacău

Adunarea Generală Anuală a Filialei „Colonel Corneliu Chirieș” Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” (ANCE) a reafirmat misiunea de a păstra vie jertfa înaintașilor și de a cultiva respectul pentru valorile patriotice.

Într-o lume în care memoria istoriei riscă adesea să fie estompată de graba cotidianului, există instituții și oameni care veghează cu statornicie la păstrarea ei. Una dintre aceste instituții este Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, organizație patriotică și civică. În județul Bacău, această misiune este îndeplinită cu devotament de Filiala „Colonel Corneliu Chirieș” a ANCE, care în perioada martie 2025-martie 2026 a desfășurat o activitate bogată și diversă, în spiritul hotărârilor Conferinței Naționale a ANCE și al tradițiilor statornicite de-a lungul anilor. Activitatea de peste an a Filialei a fost analizată sâmbătă, 14 martie 2026, în Adunarea Generală Anuală, la Centrul de Cultură „G. Apostu”, și a reunit și numeroși invitați din viața publică și militară a municipiului și județului. Evenimentul a constituit, astfel, un prilej de bilanț al activității desfășurate în anul precedent, dar și de reafirmare a misiunii nobile pe care o îndeplinește această organizație: păstrarea vie a memoriei eroilor neamului și cultivarea respectului față de jertfa lor. Au fost prezentate realizările filialei, inițiativele de îngrijire și valorificare a monumentelor comemorative, precum și proiectele menite să consolideze educația patriotică a tinerei generații.

La lucrările adunării au participat reprezentanți ai administrației locale, ai unităților militare băcăuane, precum și ai organizațiilor veteranilor de război și ale ofițerilor în rezervă și în retragere, iar prezența acestora a subliniat caracterul de solidaritate și de continuitate al eforturilor dedicate cinstirii eroilor. Au venit, la eveniment, Sorin-Gabriel Ailenei – Manager public la Prefectura Bacău, Consilierul local Ilie Bîrzu, Consilierul județean lt. col. (r) Ionel Bălan, comandorul (r) Victor Berca – Prim-vicepreședinte al Fundației Naționale „Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu” și comandorul Bogdan Colțănel – Președintele filialei Bacău a acestei Fundații, col. (r) dr. Dan Prisăcaru – Coordonatorul Muzeului Militar „Ștefan cel Mare”, Filiala Iași, Mihaela Băițan – Coordonatoarea Filialei Bacău a Muzeului Militar „Regele Ferdinand I”, Alin Popa – Managerul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Ovidiu Ungureanu – Directorul Centrului de Cultură „G. Apostu”, Dumitru Brăneanu – Președintele Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, Leonard-Constantin Stafie – Președintele Grupului de Asociații „Pentru Neam și Țară” din Iași, președinții filialelor băcăuane ale Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, Asociației Ofițerilor în Rezervă din România și Sucursalei Bacău a Uniunii Armenilor din România, reprezentantul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență și Mihaela Chelaru – Directoarea Arhivelor Statului Bacău.

Manifestarea a început cu intonarea Imnului de Stat și a Imnului Eroilor, după care a fost păstrat un moment de reculegere pentru membrii Filialei care au trecut la Domnul, după care un elev trompetist de la Colegiul Național de Artă a cântat cunoscuta melodie „Liniște” (Il silenzio).

După prezentarea Raportului de activitate, a Planului de activități pentru anul 2026 și a Raportului financiar ale Filialei, Președintele acesteia, Dănuț Voicu, a invitat participanții să facă aprecieri asupra acestor documente. S-au adresat adunării Ovidiu Ungureanu, Lorena Maxim și Gheorghe Cancel care au primit carnetele de membri ai Filialei, Sorin-Gabriel Ailenei, col. (r) dr. Dan Prisăcaru, Alin Popa, generalul cu patru stele (rtr) dr. Vasile Jenică Apostol (președinte de onoare al Filialei), Leonard-Constantin Stafie și Irena Vaculik – care au făcut și propuneri pentru noi activități ale Filialei.

Tot cu acest prilej a fost completat efectivul Consiliului Director al Filialei și al Biroului Executiv. Iar pe parcursul adunării au fost susținute și scurte recitaluri muzicale și de versuri Tinca Tamaș-Pavel și eleva Ioana-Georgiana Boboc.

Cultul memoriei eroilor – o datorie morală

ANCE reprezintă o instituție morală a memoriei colective, menită să cultive în conștiința cetățenilor sentimentul profund al recunoștinței față de cei care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea României. Funcționând pe baza liberei adeziuni, organizația reunește oameni animați de aceeași credință: că sacrificiul eroilor nu trebuie uitat, iar memoria lor trebuie transmisă din generație în generație. În acest spirit, membrii filialei băcăuane au acționat consecvent pentru a menține vie această flacără a recunoștinței.

Manifestări comemorative și activități educative

Pe parcursul perioadei analizate, filiala a organizat și a participat la numeroase manifestări dedicate cinstirii eroilor, desfășurate la monumente și cimitire militare, în instituții de învățământ și în spații culturale. Aceste evenimente nu au fost simple ceremonii protocolare, ci adevărate lecții de istorie și de patriotism, în care evocarea faptelor de arme și a jertfei înaintașilor s-a împletit cu educația civică a tinerilor.

Un rol important l-au avut colaborările cu:

 instituțiile administrației publice locale

 unități militare și structuri ale Ministerului Apărării Naționale

 școli și licee din județ

 organizații culturale și civice.

Prin aceste parteneriate, activitatea Filialei a dobândit o dimensiune comunitară, transformând comemorarea eroilor într-un moment de solidaritate și reflecție colectivă.

Implicarea membrilor filialei

Activitatea filialei s-a sprijinit pe implicarea constantă a membrilor Consiliului Director și pe contribuția activă a membrilor organizației. Prin inițiativele și eforturile lor, au fost organizate acțiuni menite să promoveze valorile patriotice, să îngrijească memoria eroilor și să mențină legătura dintre generații.

Această implicare voluntară reprezintă, în fond, esența spiritului care animă ANCE „Regina Maria”: credința că memoria istorică este o responsabilitate comună.

Educația patriotică a tinerei generații

Un capitol important al activității filialei l-a constituit colaborarea cu unitățile de învățământ.

Prin întâlniri, evocări istorice, concursuri și manifestări comemorative, elevii au fost invitați să descopere pagini semnificative din istoria națională și să înțeleagă sensul profund al sacrificiului eroilor. În felul acesta, cultul eroilor devine nu doar o datorie a prezentului, ci și o investiție morală în viitorul națiunii.

Continuitatea unei tradiții

La finalul perioadei analizate, bilanțul activității Filialei „Colonel Corneliu Chiriș” Bacău confirmă vitalitatea unei organizații care își îndeplinește cu seriozitate misiunea.

Prin activitățile desfășurate, filiala a contribuit la consolidarea respectului față de eroi și la păstrarea unei tradiții care definește identitatea spirituală a poporului român.

Într-o epocă în care valorile autentice sunt adesea puse la încercare, cultul eroilor rămâne o ancoră morală a societății.

Iar câtă vreme vor exista oameni care să aprindă candela memoriei la monumentele eroilor, jertfa acestora nu va fi uitată.

Opinii și saluturi

Sorin-Gabriel Ailenei – „Este nevoie ca din când în când să existe niște spirite foarte implicate, așa cum sunteți dumneavoastră, să ne aducă aminte ce s-a întâmplat cu ceva timp în urmă în istorie. În acest sens, tot ceea ce faceți dumneavoastră este de importanță capitală. Chemați eroii să-i determinați să prindă iar viață pentru ca noi să-i vedem, să înțelegem că numele lor înseamnă niște povești de viață care s-au tradus în istoria noastră, care au făcut ca istoria noastră să aibă loc și să devenim ceea ce suntem astăzi. Misiunea pe care o aveți dumneavoastră este una sfântă, este una care își propune să ducă mai departe nu doar memoria unor fapte, a unor persoane, ci chiar Neamul Românesc. Din această perspectivă, dați-mi voie ca în numele Instituției Prefectului să vă felicit pentru toată activitatea și să vă încurajeze să vă faceți treaba în continuare.”

Col. (rtr) dr. Dan Prisăcaru – „Județul Bacău are cea mai extinsă zestre, la nivel național, de opere comemorative dedicate ostașilor români căzuți la datorie în Războiul de Întregire Națională. Salutăm preocupările autorităților locale, ale ANCE, ale tuturor celor care sprijină reabilitarea Monumentelor Eroilor, întreținerea și conservarea lor, precum și desfășurarea de activități comemorative, îndeosebi cu elevii și studenții, în scopul cunoașterii unor repere semnificative din Istoria Națională. La aceste monumente, din 5 octombrie 2019 s-a adăugat și Ansamblul Monumental de pe Dealul Coșna, dedicat Eroilor Români și Francezi, iar din 2024, prin ridicarea celei de-a Treia Sfinte Cruci, într-o variantă deocamdată de semnal preliminar, cinstirii memoriei tuturor ostașilor căzuți în zonă pentru țara lor. În anii următori, pe Dealul Coșna va fi operațional un Ansamblu Memorial Internațional unic în jud. Bacău, unde vor fi comemorați, la nivel de reprezentare, toți combatanții căzuți în zonă în Primul Război Mondial, evidențiind mesajul de neuitare a lecțiilor amare ale Istoriei, faptul că avem datoria de a învăța din tragismul acestora și de a nu se repeta acțiunile distructive și ororile săvârșite în trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat, că trebuie să apărăm libertatea, valorile democratice și dreptul popoarelor de a-și hotărî singure calea de urmat.”

Alin Popa – „În cimitirele eroilor din județul Bacău sunt înmormântați aproximativ 100.000 de soldați, 80.000 români și 20.000 străini, fie ei aliați sau inamici. Ce facem cu acest patrimoniu care are caracter de unicitate național. Ce facem cu aceste spații sacre unde sunt eternizate virtuțile militare ale poporului român, unde sunt fixate bine în conștiința publică cele mai importante momente ale istoriei noastre militare. Niciunul dintre aceste cimitire nu este trecut în lista monumentelor istorice, nici măcar monumentele de pe Dealul Măgura de la Târgu Ocna. Niciunul dintre aceste obiective (și multe dintre ele împlinesc, în curând, 100 de ani, iar altele au depășit deja această vârstă!) nu au cunoscut vreodată un proiect consistent realizat de specialiști în restaurare. Să încercăm să clasăm, să documentăm foarte bine aceste obiective de interes național și internațional, să încercăm să le punem pe lista monumentelor istorice. Cimitirele acestea nu au un program de vizitare, nu există nicăieri un regulament de comportament, pentru că noi am avut experiențe destul de neplăcute la Valea Uzului. Dar, există regulamente internaționale care ar trebui promovate pentru ca fiecare dintre locuitorii acestei țări să știe exact ce trebuie să facem cu prezența unui spațiu sacru dedicat eroilor.”

Gr. (rtr) Vasile-Jenică Apostol – „Cunosc ANCE de când m-am stabilit în această zonă băcăuană, dar la nivel național m-am implicat în activitatea ei de când s-a înființat această asociație și de aceea m-au și făcut membru de onoare, pentru că, probabil, au apreciat că m-am implicat. Filiala din Bacău am început să o cunosc în urmă cu 20 și ceva de ani. M-am implicat și eu atât cât mi-a permis timpul în unele activități. O fac cu mare plăcere din două motive esențiale: eu, ca român care trăiesc în partea de sud-vest a județului Bacău, înseamnă că n-aș avea conștiință dacă nu aș face ceva pentru eroii acestui neam care și-au dat viața în această țară. În această zonă, Oituz, Coșna, Fata Moartă etc., de câte ori mergem trebuie să ne înclinăm cu venerație și să pășim cu evlavie oriunde punem piciorul, pentru că oriunde punem piciorul când pășim poate fi locul de unde s-a înălțat la ceruri un suflet de erou.”

Leonard-Constantin Stafie – „Filiala Bacău a ANCE face parte din Grupul de Asociații pentru Neam și Țară. Vă mulțumesc, vă transmit toate cele bune de la Iași și felicitări pentru evenimentul de astăzi, care într-adevăr este o sărbătoare, nu unul pentru o simplă dare de seamă. Este o sărbătoare pe care o aveți și pentru care iar vă mulțumesc.”

Dănuț Voicu – „Asociația Națională Cultul Eroilor «Regina Maria» este o organizație patriotică și democratică, nonprofit, independentă, neguvernamentală și constituită pe baza liberei adeziuni a persoanelor care doresc să perpetueze în conștiința cetățenilor sentimente de adâncă recunoștință față de eroii și martirii Neamului Românesc, cei care s-au jertfit pentru țară. Asociația funcționează pe baza principiilor de egalitate, transparență, consultare, participare, accesibilitate, libertate de exprimare, voluntariat, șanse egale, responsabilitate, nediscriminare, toleranță, parteneriat, solidaritate, echitate, respect și imparțialitate. Întreaga activitate a ANCE respectă prevederile legislației în vigoare a statului român și păstrează echidistanță față de toate partidele politice cu scopul de a păstra și promova idealul de materializare a memoriei eroilor români din toate timpurile, un ideal transpartinic prin promovarea asociației.”

Petru Done, UZPR Bacău