La data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii au desfășurat activități de cercetare cu privire la un accident rutier cu victime, produs în comuna Târgu Trotuş. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că o femeie de 39 de ani, din localitate care conducea o bicicletă pe drumul comunal s-a dezechilibrat şi a căzut pe carosabil. În urma evenimentului rutier, biciclistul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Bacău, unde a primit îngrijiri medicale, necesitând internarea. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Conducătorii de vehicule pe două roți (bicicliști, mopediști și motociliști) trebuie să conștientizeze riscul pe care îl presupune deplasarea în condiții de iarnă, având în vedere vizibilitatea scăzută și carosabilul alunecos. În acest sens, recomandăm evitarea deplasărilor în asemenea condiții.

