Beneficiarul casnic si prestatorul casnic – prevederi legislative si modalitati de achizitionare tichete casnice

Legea nr.111/2022 reglementează modul în care persoanele fizice pot desfăşura activităţi casnice in schimbul unei remuneratii acordate sub forma de tichete de activitati casnice.

Intre prestatorul casnic si beneficiar se stabileste un raport juridic prin acordul de vointa al partilor, fara a avea o forma scrisa, in vederea prestarii activitatilor casnice. Beneficiarul si prestatorul casnic convin asupra numarului de ore sau a volumului de munca. Plata prestatorului se face cu tichete de activitati casnice. Durata zilnica a prestarii activitatilor casnice pentru un beneficiar nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru prestatorii casnici cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani. Prestatorul casnic efectuează activitati casnice in una sau mai multe gospodarii, fara a fi membru al familiei beneficiarului. Beneficiarul are obligatia de a valorifica tichetele de activitati casnice in termen de 12 luni de la data achizitionarii acestora. Beneficiarii care au achizitionat si utilizat intr-un an calendaristic un numar de cel putin 600 de tichete pot beneficia gratuit, la cerere, in anul urmator, de 75 de tichete de activitati casnice. Atat beneficiarul cat si prestatorul casnic isi pot crea un cont in platforma https://tichete.anofm.ro/.

Ce oferă platforma ( https://tichete.anofm.ro/)?

Gestionare simplificată a tichetelor – Tichetele pot fi achiziționate în format fizic sau electronic și sunt utilizate exclusiv pentru plata prestatorilor de servicii casnice.

Facilitarea interacțiunii dintre beneficiar și prestatorul casnic – Beneficiarii pot posta în secțiunea „Marketplace” serviciile pentru care caută personal, iar prestatorii casnici – serviciile pe care le pot oferi, fiind asigurată în acest fel medierea între cerere și ofertă în ceea ce privește desfășurarea activităților casnice.

Ghiduri de utilizare a platformei pentru prestatori, beneficiari și angajatori – la accesarea acestor site-uri veti gasi detaliat toti pasii pentru crearea unui cont de beneficiar/prestator/angajatori:

Prestator – https://tichete.anofm.ro/provider-guid

Beneficiar – https://tichete.anofm.ro/beneficiary-guid

Angajator – https://tichete.anofm.ro/company-guid.

Platforma este ușor de utilizat și accesibilă oricărui utilizator cu acces la internet.

Angajatorii pot acorda propriilor angajaţi, sub formă de primă sau bonus, în afară de salariul de bază stabilit, tichete de activităţi casnice, suportând valoarea nominală a acestora.

Prin derogare de la art. 220 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru tichetele de activităţi casnice acordate angajatorii nu datorează contribuţia asigurătoare pentru muncă(CAM).

Pasi initiali in crearea unui cont de beneficiar/prestator in platforma( https://tichete.anofm.ro/):

1. Se completeaza cu adresa de e-mail si se adauga codul unic primit pe e-mail, urmat de CNP;

2. Se seteaza o parola;

3. Ca masura de siguranta, aplicatia solicita seria si numarul din buletin;

4. Se intra in cont unde se regasesc deja toate datele despre utilizator(acestea sunt preluate automat de catre aplicatie prin incrucisarea bazelor de date ale institutiilor);

5. Se completeaza obligatoriu numarul de telefon si data de expirare a buletinului.

Valoarea nominala a tichetului este de 15 lei si poate fi actualizata anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Tichetele de activitati casnice nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achizitia altor bunuri si servicii si pot fi utilizate numai de catre prestatorul casnic ale carui date sunt completate pe acestea. Tichetele de activitati casnice pot fi preschimbate in bani de catre prestatorul casnic in maxim 12 luni de la data primirii acestora, in numerar, la oricare dintre agentiile fortei de munca sau, dupa caz, prin ordin de plata/transfer in contul bancar indicat de catre prestator in platforma. Plata in contul bancar se va face in maxim 5 zile de la data solicitarii preschimbarii.Contravaloarea platita la fiecare preschimbare in bani a tichetelor este egala cu rezultatul inmultirii numarului de tichete cu valoarea nominala de 15 lei din care se scade: impozitul pe venit -10%, valoarea contributiei de de asigurari sociale(CAS)-25%

– In situatia in care prestatorul casnic nu este asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, acesta dobandeste calitatea de asigurat, fara plata contributiei, si are dreptul la serviciile medicale de baza de la data la care a solicitat preschimbarea a cel putin 85 de tichete de activitati casnice (1.275 lei).

Mentinerea calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate se face prin preschimbarea in bani a minimum 85 de tichete de activitati casnice, lunar.