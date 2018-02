La data de 08 februarie a.c. poliţiştii din Săuceşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că, o bătrână de 83 de ani, din localitate, ar fi fost victima unei infracţiuni de furt. Din cercetările poliţiştilor a rezultat că la aceeaşi dată, în timp ce se afla la domiciliu, la locuinţa bătrânei s-au prezentat două persoane necunoscute, interesate să cumpere porumb de la aceasta. Unul din bărbaţi ar fi intrat în locuinţa bătrânei în prezenţa acesteia, după ce i-ar fi înmânat o bancnotă de 200 de lei, solicitând rest. După ce au părăsit curtea locuinţei bătrânei, aceasta a observat lipsa sumei de 1050 de lei din sertarul mobilierului în care ţinea banii. Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt. Pentru a nu deveni victima unor furturi din locuinţe, poliţiştii vă recomandă: acordaţi maximă atenţie persoanelor care se prezintă la locuinţa dvs. sau pe care le introduceţi în casă;

nu primiţi în casă cerşetori, negustori ambulanţi sau orice alte persoane necunoscute;

nu aveţi încredere în comis-voiajorii care încearcă să vă vândă diverse produse, aceştia vă pot distrage atenţia cu scopul de a fura;

dacă aveţi suspiciuni în legătură cu o persoană, anunţaţi imediat poliţia şi alertaţi vecinii;

nu ţineţi sume mari de bani în casă, neasigurate şi nici nu lăsaţi impresia că deţineţi asemenea sume; aceeaşi recomandare este valabilă şi cu privire la bijuterii;

Nu vă lăudaţi persoanelor necunoscute cu bani sau valori pe care le aveţi asupra dumneavoastră sau acasă. În cazul în care sunteţi victima unor furturi din locuinţe :

anunţaţi de urgenţă Poliţia;

