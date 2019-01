De vineri, de când a nins puternic în Bacău, proprietarii de autoturisme au intrat într-o competiție acerbă pentru a pune mâna pe un loc de parcare. Și nu orice fel de loc de parcare, ci pe unul gata deszăpezit de alții.

Pentru că, aparent, în Bacău este criză de lopeți, și numai câțiva automobiliști au îndrăznit să iasă, după furtună, să curețe locul din fața blocului pe care au parcat mașina. Alții, mai tupeiști, vin și parchează autoturismele pe locurile deja curățate, ceea ce duce, inevitabil, la conflicte.

Unii își marchează locurile deszăpezite cu bidoane de plastic, cu benzi reflectorizante sau cu mesaje scrise, alții nu se dau în lături nici să se ducă la ușa celui care a parcat pe locul curățat și să-i ceară, de la obraz, să-și mute mașina iar alții ridică ștergătoarele sau pun bulgări de zăpadă pe capota celui “vinovat”.

“Minte diabolică! Cum să faci așa ceva, să distrugi ștergătoarele?! Am și eu un loc de parcare unde obișnuiesc mereu să parchez, au mai parcat și alții dar nicidecum nu suntem stăpâni pe un loc de parcare încât să distrugem mașina omului! Este domeniu public, primul ce găsește loc să parcheze, poate parca. Am dat la lopata să îmi scot mașina din parcare; asta e”, spune Mihaela Maria Mucenic.

“Eu am avut mașina pe același loc unde o parchez și înainte de a veni zăpada. Am scos mașina am plecat la muncă și când am venit, toată lumea a aruncat zăpada pe acel loc..Ei, eu acu’ ce să fac, să ma apuc de spart parbrize ,cauciucuri, să le rup ștergătoarele?! Am luat lopata și mi-am făcut alt loc”, povestește Cristi Costache.