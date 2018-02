La data de 07 februarie a.c. poliţişti din cadrul Secţiei 2 Bacău au depistat în parcarea unui supermarket din localitate, doi bărbaţi, unul de 38 de ani, din comuna Bereşti Bistriţa şi altul de 25 de ani, din judeţul Suceava, în timp ce ofereau spre vânzare 12 parfumuri, purtând o marcă identică cu o marcă înregistrată, fără a deţine documente de provenienţă. Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică cu o marcă înregistrată. Poliţiştii vă recomandă să achiziţionaţi produse din magazine specializate, solicitând totodată bon fiscal sau factură. De asemenea, vă recomandăm să nu vă lăsaţi încântaţi de preţul foarte mic, acest fapt fiind primul indiciu că produsul ar putea fi contrafăcut. Pentru a identifica produsele contrafăcute pe Internet, vă recomandăm: Verificaţi identitatea și datele de contact ale vânzătorului din pagina de „informații legale” de pe site.

Consultaţi părerile altor consumatori cu privire la vânzător.

Verificaţi autenticitatea mărcii de încredere, dacă există, prin consultarea pe site-ul oficial al companiei care o oferă.

Verificaţi pe site-ul producătorului dacă există o listă a vânzătorilor oficiali sau dacă au denunțat anumite site-uri care vând produse contrafăcute.

Comparaţi prețurile cu cele din magazinul oficial. Nu este bine să aveţi încredere în site-urile care prezintă oferte extrem de atractive pe internet.

Consultaţi condițiile generale de vânzare și verificaţi respectarea drepturilor consumatorilor.

Plătiţi prin mijloace sigure.

Dacă aţi fost victima unei activități de contrafacere, puteţi înainta o reclamație către poliție, vamă sau puteţi solicita asistența autorităților locale cu atribuții în domeniu. 15 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.