Bărbat reținut după ce a fost prins conducând băut pe DN2–E85

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Moinești, a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat conducând un autoturism sub influența alcoolului pe DN2–E85, în localitatea Sascut.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, incidentul a avut loc la data de 5 martie, când un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Bacău a oprit în trafic autoturismul condus de bărbat. În urma testării cu aparatul etilometru, a rezultat o concentrație de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus ulterior la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, verificările efectuate în bazele de date au arătat că autoturismul condus de acesta nu avea inspecția tehnică periodică valabilă.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bacău.

Cercetările în acest caz sunt continuate.