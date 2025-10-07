Bărbat rănit după ce a intrat cu scuterul într-un podeț și a căzut într-un șanț adânc în Ardeoani

Un bărbat din localitatea Ardeoani a fost rănit, marți, după ce a intrat cu scuterul într-un podeț și a căzut într-un șanț adânc de aproximativ doi metri, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău.

La fața locului au intervenit pompierii și cadre medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean, care l-au găsit pe bărbat în stare de semiconștiență.

„În urma coliziunii a rezultat o victimă semiconștientă de sex masculin. Aceasta a fost extrasă dintr-un șanț de circa doi metri adâncime și predată echipajului Serviciului de Ambulanță Județean, în vederea transportului către Unitatea de Primiri Urgențe Bacău pentru a i se acorda ajutor medical de specialitate”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

Polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă.