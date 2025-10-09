Bărbat găsit în stop cardio-respirator în zona localității Frumoasa. Intervenție Salvamont și echipaj medical

În această seară, echipa Salvamont a fost solicitată pentru căutarea unui bărbat dispărut în zona localității Frumoasa, comuna Balcani.

După o amplă acțiune de căutare, bărbatul a fost găsit în stop cardio-respirator.

Salvamontiștii au început imediat manevrele de resuscitare, care au fost continuate și pe durata transportului până la ambulanța sosită la fața locului.

Victima a fost predată echipajului medical, însă starea sa era critică în momentul preluării.

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să anunțați familia sau apropiații înainte de a pleca în zone izolate ori împădurite, să aveți asupra dumneavoastră un telefon încărcat și mijloace de orientare.

În cazul în care vă simțiți rău sau vă rătăciți, apelați imediat 112. Intervenția rapidă poate face diferența dintre viață și moarte.