Bărbat din Târgu Ocna, reținut pentru violență în familie, distrugere și lipsire de libertate

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au documentat și probat activitatea infracțională a unui bărbat în vârstă de 31 de ani, din stațiune, bănuit de comiterea infracțiunilor de violență în familie, distrugere și lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit anchetatorilor, la data de 28 martie, în timp ce se afla la domiciliu împreună cu concubina sa, o femeie de 33 de ani, bărbatul ar fi agresat-o fizic, i-ar fi distrus telefonul mobil și ar fi împiedicat-o să părăsească apartamentul.

În cadrul cercetărilor, la data de 3 aprilie, polițiștii de investigații criminale din Târgu Ocna, împreună cu luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară emis de Judecătoria Onești la locuința suspectului. Cu această ocazie au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri și mijloace materiale de probă relevante pentru anchetă.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.