Bărbat din Bacău, prins beat la volan după ce a avariat trei mașini

Pe strada Neagoe Vodă din municipiul Bacău, un bărbat de 54 de ani a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea, intrând în coliziune cu un vehicul parcat și proiectându-se ulterior într-un al doilea autovehicul staționat.

În urma impactului, au fost avariate trei mașini.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând 1,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, polițiștii i-au recoltat mostre biologice de sânge pentru a stabili exact alcoolemia.

Cercetările continuă, iar autoritățile reamintesc că conducerea sub influența alcoolului reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și este sancționată conform legislației în vigoare.