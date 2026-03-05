Bărbat din Bacău, escortat de polițiști la Aeroportul Henri Coandă pentru extrădare în SUA

La data de 5 martie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au pus în aplicare un mandat internațional emis de autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, un bărbat în vârstă de 34 de ani, din municipiul Bacău, a fost condus sub escortă de polițiștii din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă, împreună cu luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Acesta a fost predat reprezentanților autorităților americane, în vederea extrădării.

Pe numele bărbatului fusese emis un mandat internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire de dispozitive de acces neautorizat și furt de identitate în formă agravată, fapte prevăzute de Codul penal al Statelor Unite ale Americii.