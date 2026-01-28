Bărbat arestat preventiv în Bacău pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu și distrugere

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a informat, printr-un comunicat de presă transmis la data de 27 ianuarie 2026, că a fost dispusă arestarea preventivă a unui bărbat cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu și pentru distrugere.

Prin ordonanța procurorului de caz din 26 ianuarie 2026, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 47 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice și de art. 253 alin. (2) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în data de 24 ianuarie 2026, în jurul orei 22:42, inculpatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu emis în aceeași zi, la ora 19:02, de către lucrătorii de poliție din cadrul Poliției municipiului Bacău – Compartimentul Ordine Publică. Prin acest ordin, inculpatul avea obligația de a părăsi temporar locuința de domiciliu, de a păstra o distanță minimă de 20 de metri față de părinții săi, victime ale violenței în familie, precum și față de locuința acestora, și de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere.

Potrivit procurorilor, inculpatul ar fi distrus dispozitivul electronic de supraveghere și ulterior s-ar fi deplasat la locuința părinților săi, încălcând astfel în mod direct măsurile stabilite prin ordinul de protecție provizoriu.

La aceeași dată, procurorul de caz a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoria Bacău arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. În data de 26 ianuarie 2026, instanța a admis propunerea formulată și a dispus luarea măsurii arestului preventiv.

Reprezentanții Parchetului subliniază că aceste activități procedurale nu aduc atingere, în nicio situație, principiului prezumției de nevinovăție.